Waimes: les lumières de Noël à Ondenval

Dès ce 3 décembre, et cela au moins jusqu’au 31 du mois, le village d’Ondenval (Waimes) se parera une nouvelle fois de lumières pour les fêtes. Avec la crise énergétique, "on s’est posé la question d’être solidaires, mais 90% des gens ont opté pour mettre des illuminations, mais pas trop énergivores. C’est comme il y a deux ans, quand on a commencé durant la crise sanitaire, les gens ont besoin d’autres choses que de se serrer la ceinture", glisse Roger Sepulchre pour Ondenval en Lumières. C’est que cet événement est avant tout un moment de partage pour les villageois: les habitants des différents quartiers se rassemblent pour construire des décorations thématiques. Comme l’année dernière, une grande partie du village sera couvert, les deux secteurs les plus isolés se sont cependant retranchés près de la salle, où la jeunesse tient un chalet en soirée le week-end.