Procès des émeutiers de Verviers: Lamine Fofana n’a pas de souvenir des coups portés à Gaetano Sedici

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l’assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d’assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits moins graves le même jour.

Les faits s’étaient déroulés le 11 mai 2018 à Verviers. Gaetano Sedici avait été tué d’un coup de couteau planté dans le cœur alors qu’il tentait d’intervenir pacifiquement dans une bagarre. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient également été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Après la lecture de l’acte d’accusation, la défense de Lamine Fofana a présenté un acte de défense. Me Steve Van Laenen a précisé que les faits se sont déroulés dans un contexte particulier. "Tout le quartier du Pré-Javais était dehors pour tabasser deux ressortissants africains. Ils étaient tous armés pour frapper.." Lamine Fofana ne conteste pas être intervenu porteur d’un couteau. Il ne conteste pas les coups superficiels portés à deux personnes. Mais il a toujours dit ne pas se souvenir du coup qui a atteint Gaetano Sedici. Il conteste l’assassinat qui lui est reproché. Mais son interrogatoire devant la cour d’assises aura lieu mardi matin.

Le président Philippe Gorlé a entamé les interrogatoires des accusés par ceux des frères Mohamed et Imad M.

Mohamed M. (26 ans) a grandi dans le quartier du Pré-Javais et a reçu une formation d’éducateur avant de travailler comme cariste et électromécanicien. Il preste actuellement dans le secteur Horeca.

Mohamed M. a exposé que sa jeune sœur âgée de 17 ans avait été insultée en rue par un membre de la famille Fofana. "Elle avait peur, elle était décomposée et toute blanche. Je n’avais jamais vu ce genre d’émotion chez elle", a indiqué l’accusé. Mohamed M. s’est alors rendu vers la famille Fofana pour obtenir une explication, rejoint par son frère Imad. "J’ai reçu des menaces de mort d’un homme. J’ai voulu me battre avec lui, mais il a menacé de m’égorger. J’ai voulu parler à l’auteur des insultes pour qu’il s’excuse", a indiqué cet accusé.

Mohamed M. affirme qu’il a ensuite vu Lamine Fofana arriver avec des couteaux dans les mains et les brandir. Mais il dit qu’il ne l’a pas vu porter des coups.

Mohamed M. conteste avoir porté un couteau et avoir porté des coups à une victime. Il reconnaît être entré dans le domicile de Fofana, mais sans briser la porte.

Imad M. a fait des études en comptabilité et travaille dans ce domaine. Il résidait encore dans le quartier du Pré-Javais à l’époque des faits. Cet accusé n’a pas assisté aux insultes prononcées contre sa sœur. D’après lui, c’est son frère qui lui a rapporté l’existence d’un problème avec sa sœur, en ajoutant qu’elle aurait été touchée. Mais Imad M. affirme qu’il n’était pas présent sur le lieu de l’agression qui lui est reprochée. Il conteste être entré dans la maison par effraction et avoir participé à une scène de coups. "La demande d’explication émane de nous deux, mais elle s’est déroulée dans le calme et sans excès. Tous les événements se sont déroulés ensuite dans un effet de masse", a indiqué cet accusé, qui conteste aussi le port d’arme.

L’interrogatoire de Lamine Fofana aurait lieu mardi dès 09h00.