7 jeunes de la région verviétoise représenteront la Belgique au EuroSkills à Gdansk

On retrouve ainsi dans cette liste prestigieuse: Pascal Krott (Eupen, Aménagement des parcs et jardins), Alain Maes (Andrimont, Menuiserie), Sébastien Klein (Dison, Gestion des Réseaux IT), Tom Heinrichs (Eupen, Sani&Chauffage), John Wiesemes (Malmedy, Technologue Automobile), Dean Theis (Butgenbach, Aménagement des parcs et jardins) et Santino Nika (Limbourg, Maçonnerie).

Ceux-ci ont été sélectionnés parmi les 84 médaillés des Startech’s 2022 le 16 novembre à Ciney… preuve que notre arrondissement regorge de talents. Ils se mesureront du 6 au 8 septembre 2023 à 600 jeunes de moins de 25 ans, venus de 32 pays différents. Entre-temps, ces 24 jeunes vont se préparer pour affiner leurs compétences, avec l’aide de coachs professionnels qui les aideront à parfaire leur formation technique et mentale dans les moindres détails et avec une seule ambition: l’excellence.