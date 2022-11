Un calendrier de l’Avent géant de nos commerçants verviétois

L’idée lancée, le projet a été créé en quelques jours

Lors d’une réunion entre commerçants, l’idée est présentée par les deux commerçantes, "cette réunion, ça nous a boostées. En sortant, on s’est dit on va faire un truc", se rappelle Renée Lahaye et Julie Lejeune. Tout s’est enchaîné après.

Renée Lahaye (de la maroquinerie Klein) et Bernadette Defraiteur (de la boutique Armand Defraiteur) ont cherché une façade, trouvée en à peine 24h. Ensuite, Julie a fait une ébauche du projet sur papier que Renée et Bernadette se sont empressées de présenter dans toutes les boutiques de la rue du Brou et de l’Harmonie.

Le calendrier de l’Avent vous attend rue du Brou à Verviers. ©EdA LABEYE Philippe

La particularité de ce projet est l’appel des commerçantes. Elles se sont rendues dans chaque boutique pour présenter le projet. "On voulait aussi recréer du lien humain entre commerçants. Et puis quand ils nous voient motivées, inconsciemment, ils nous suivent".

Et motivées, Renée et Julie le sont à quelques jours du lancement, le jeudi 1er décembre prochain. "Tout le monde a vraiment réfléchi à quelque chose de concret pour son magasin. Le but est d’attirer le client et qu’il découvre d’autres commerces", détaille la gérante de Tanaïs. "Ce qu’on veut, c’est que les gens se repromènent un peu à Verviers, comme avant", complète Renée Lahaye.

Les promotions seront affichées chaque jour, toutes les informations sont à suivre et retrouver sur la page Facebook de Tanaïs.