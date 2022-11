Dernière Sainte-Barbe dans la caserne de Herve avant le départ vers Battice (Photos + Vidéo)

Habituellement, la Sainte-Barbe est l’occasion de rendre hommage aux pompiers victimes du devoir en Belgique et ailleurs, tout en remerciant leurs collègues pour leur travail accompli.

De gauche à droite devant la stèle: Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marc Drouguet, le bourgmestre de Herve et Ludovic Feyen, le président de l’Amicale des pompiers de Herve. ©Cindy THONON

Cette année, la célébration avait une saveur différente pour tous les hommes du feu herviens, c’était leur dernière dans ce qui a été leur deuxième maison . "Vous avez traversé une aventure humaine exceptionnelle ici. C’est difficile mais c’était nécessaire", rassure Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Se tourner vers le futur

"À l’heure où on nous parle de destruction et de séparation, nous devons mesurer l’importance et la chance d’être au cœur d’un projet de construction et de rassemblement", insiste l’officier responsable de poste, le capitaine Quoidbach.

De plus, la caserne accueillera du matériel très pointu, "Vous avez besoin d’un outil de qualité qui demande de plus en plus d’expertise. La nouvelle caserne le sera. Les moyens qui ont été mis en œuvre par les communes et la province sont colossaux", complète Marc Drouguet, le bourgmestre.

Les hommes du feu de l’Amicale des pompiers du poste de Herve . ©Cindy THONON

Ce dernier annonçant dans la foulée que des cours de secourisme et des passages pour expliquer leur métier, dans les écoles primaires et secondaires, sont envisagés dès 2023.

45 ans de service

Cette Sainte-Barbe a permis d’accueillir les nouvelles recrues et de féliciter les hommes du feu tout juste professionnalisés. De remettre officiellement le grade de sapeur-pompier à Steve Wintgens. Et d’honorer les jubilaires comme le capitaine Olivier Giust fêté pour ses 20 ans de service. Et enfin de mettre à l’honneur le caporal Henri Bas, lui, fêté pour ses 45 ans de service, pour qui la passion continue depuis toutes ces années et se poursuivra dans la nouvelle caserne à Battice.