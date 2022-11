Se chauffer avec son bois de haie… Exemple à la ferme JennesSe chauffer avec son bois de haie… Exemple à la ferme Jennes à Herve

Depuis 15 ans, la Ferme Jennes à Xhendelesse (Herve) se chauffe grâce au bois issu de l’entretien de ses haies, et plus particulièrement de ses arbres têtards. C’est d’ailleurs notamment pour cette valorisation qu’elle avait reçu en septembre dernier le prix du mérite agricole à la Foire de Battice. Ce samedi 3 décembre, elle fera découvrir ses installations et sa méthode entre 13h et 17h. "L’idée c’est de montrer tout le processus à toutes les personnes qui souhaiteraient se chauffer avec une chaudière bois énergie ou valoriser leurs haies… Le tout dans un cadre convivial avec un verre de jus de pomme chaud", glisse Florent Mornard, chargé de mission bocage au GAL Pays de Herve, qui coorganise cet événement. Il sera ainsi possible de découvrir l’équipement employé par l’agriculteur hervien ainsi que du matériel forestier (pelle sur chenilles équipée d’une tête abatteuse, broyeurs, crible…) nécessaire pour transformer haies et arbres têtard en plaquettes énergies, utilisables dans les chaudières biomasses. Selon l’étude de l’ASBL Valbiom, commandée par le projet Biodival (menés par les GAL Pays de Herve, Entre Vesdre et Gueule et 100 villages, 1 avenir), "il y a un vrai potentiel non exploité sur les territoires concernés au niveau des haies pour des solutions de chauffage". Celle-ci avance ainsi que 100 mètres de haies peuvent apporter entre 12 et 15 m3 de plaquettes tous les dix ans (intervalle moyen auquel elles doivent être coupées en hauteur pour arriver à un mètre 50 du sol). "Ce sont des millions de litres équivalents mazout qui pourraient être produits chaque année, mais il faut un plan de gestion pour que les haies soient exploitées de manières raisonnées afin d’avoir toujours de la matière pour faire tourner les chaudières !" L’étude pense ainsi notamment à ce que différents exploitants se réunissent pour déléguer l’entretien de leurs haies à des prestataires forestiers, tout en restant rentables. Cette valorisation de ces éléments du paysage bocager pourrait être un argument de taille alors que l’on ne voit pas encore, en cette fin d’année 2022, la fin de la crise énergétique.