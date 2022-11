Alain Barbier, après l’agression mortelle de Thomas Monjoie à Bruxelles il y a quelques jours, c’est toute la police qui a été meurtrie dans sa chair. En tant que chef de corps de la zone Vesdre qui couvre les territoires de Verviers, Dison et Pepinster, quel est votre premier ressenti face à un tel fait ?

Quand je l’ai appris, j’ai d’abord pensé aux hommes de la zone Vesdre qui sont sur le terrain et qui font un travail remarquable, jour après jour, parce qu’on n’a pas une population facile sur la zone. La première chose, c’est donc de penser à comment eux vont ressentir les choses avec, en parallèle, le fait que je pense, moi, que c’est un jeune de 29 ans qui vient de perdre la vie et que j’ai un fils de 28 ans. Après ce fait, je me suis vraiment dit : "Punaise, on déguste déjà beaucoup dans la zone". On est entourés de gens très peu reconnaissants et ceux qui le sont, reconnaissants, on ne les entend pas beaucoup. Un policier, son salaire, c’est la reconnaissance de la population. Les personnes qui disent "merci", "bonjour", "au revoir", ça leur fait du bien. Ils savent qu’ils courent des dangers tous les jours, ils doivent porter des gilets par balles, protéger la population de terroristes mais on laisse des fous dangereux circuler en rue et pour lesquels, comme dans l’affaire Thomas Monjoie, on avait suffisamment d’informations que pour agir en dehors d’une lecture inhumaine et détachée dans un bureau.

Forcément aussi, on pense aux policiers de plus en plus confrontés à des rébellions, à des personnes qui n’ont rien à perdre, mais qui, dès qu’ils font usage de la force ou de la contrainte face à ces personnes, sont poursuivis.

La zone Vesdre a voulu se recueillir, participer à des actions symboliques depuis le décès de Thomas Monjoie. C’est important pour les policiers?

C’est essentiel. Ça fait partie d’un processus de deuil, entre guillemets évidemment. Laissons le deuil à la famille et aux proches du collègue décédé mais pour les policiers, c’est encore un deuil à faire dans l’exercice de leur fonction. C’est se dire : «On a encore perdu un collègue». C’est important de manifester, de se manifester, mais la difficulté, c’est qu’on doit continuer à faire tourner les maisons de police. On a par exemple dû limiter le nombre de personnes de notre zone présentes aux funérailles. J’y suis allé. Quand je vois que mon ami et collègue chef de corps de Gand est parti à 6h30 parce qu’il voulait être présent avec 60 de ses gars, je me dis qu’il y a une forte solidarité policière qui est latente et qui rejaillit très vite. À Waremme, pour l’enterrement, on était près de 2400 policiers, ça représente presque 8% de la capacité policière, c’est énorme.

En 2022, la violence envers les policiers est-elle en augmentation ou pas forcément?

Il y a d’abord un sentiment de violence général plus accru dans la population, avec des jeunes de plus en plus jeunes. On a presque des affaires avec des mineurs toutes les semaines que le magistrat nous demande de conserver dans une pièce sécurisée. On a donc une violence qui augmente, chez les jeunes entre autres, et dont la Justice ne sait plus quoi faire, et dont l’hôpital se fiche éperdument. Résultat des courses, ce sont deux policiers qu’on doit mettre 24h/24 à l’hôpital pour garder quelqu’un qu’on pourrait mettre dans la pièce capitonnée des nouvelles urgences mais qui n’a jamais été utilisée. Par contre, laisser deux policiers sagement devant une porte pour surveiller un gars…

Et ces policiers seront les cibles d’insultes ou de menaces…

Exactement. Alors, a-t-on plus de faits envers les policiers? C’est difficile à dire mais je reste admiratif du travail qu’ils font car non, ce n’est pas facile tous les jours d’être dans la police. Je prends un exemple. On vient de lancer une opération ciblée sur le stationnement où on met des sanctions administratives communales pour les gens mal garés. Par jour, on a une vingtaine de personnes qui téléphonent pour faire sauter les PV et qui demandent à parler au policier qui a osé sanctionner. Là, déjà, c’est terrible. Plus grave, les gens viennent avec leur PV, ici, à l’accueil de l’hôtel de police, et demandent à voir le policier pour en découdre, probablement poliment, mais même si ce n’est pas violent, la démarche est extrêmement surprenante.

Je me souviens aussi d’une patrouille que j’ai faite avec une équipe « Trio » il y a un an. Vers 3 heures du matin, on est tombés sur un jeune de 19 ans qui, pour échapper au contrôle, a essayé de nous écraser. Mais pour le même prix, admettons qu’on ait dû user de la force ou sortir une arme pour nous défendre, qu’est-ce qu’on aurait encore dit sur la police?

On veut voir plus de policiers dans les rues, on demande plus de police de proximité. N’est-ce pas paradoxal quand on voit les faits virulents dont les agents de police sont victimes?

C’est paradoxal et frustrant même. J’ose espérer que les autorités communales de tout le pays vont se réveiller. Je sais que les caisses sont vides mais ce n’est pas à nous, professionnels de la sécurité, d’aller frapper à la porte du ministre. Ce sont les autorités communales qui doivent le faire et j’espère qu’elles vont quitter cette habitude de dire : «Faites plus mais avec moins». On veut voir plus de policiers dans la rue, c’est une des fonctionnalités de base de la police, mais on doit faire avec moins de personnes. Pourtant, il y a 21 ans, à la création des zones de police, il y avait une norme minimale légale qui devait être respectée. Je serais curieux de voir si c’est le cas. Si, demain, il y a un problème sur la zone Vesdre, la première chose qu’un comité externe demandera, c’est «est-ce que vous aviez assez de policiers ?»

Ce triste contexte qui pèse sur les policiers rebute-t-il les jeunes à faire vocation?

Depuis que je suis ici, on a engagé une vingtaine de policiers, des jeunes principalement, tous très motivés, avec la soif d’apprendre et l’envie d’être sur le terrain. Ce sont des gars qui en veulent et ça donne de la pêche et du renouveau à tout le monde dans la zone.

On a aussi fait des portes ouvertes communes avec les pompiers et ça a été un vrai succès. Il drachait mais on a eu 3000 personnes, dont de très nombreux jeunes qui étaient présents pour voir ce que représentaient les métiers de la police et des pompiers. On s’est dit qu’il y avait du potentiel pour recruter des jeunes. Dans la vie d’un jeune, il y a toujours un moment où devenir policier ou pompier lui traverse la tête. Et, à la police, il y a une multitude de jobs à faire. Même si on rentre à la zone Vesdre, qu’on fait un peu de tout au début de sa carrière, on peut, après 4-5 ans, faire des choses plus spécialisées et évoluer. Il faut le savoir et l’expliquer pour attirer les jeunes grâce à un parcours en interne qui est intéressant.

« Sentir qu’il y a une police qui a les moyens de sa politique »

En ce moment, quelles sont les missions principales de la zone Vesdre ?

D’abord, cette campagne sur le stationnement qui est une opération coup de poing comme on va faire, dès le mois de décembre, pour l’alcoolémie et la drogue au volant. Il y a aussi la Coupe du monde qui devient une priorité qui s’impose à nous parce qu’il y a ce qu’on appelle de la gestion négociée d’espaces publics, et donc de la surveillance accrue pendant les matchs. Ensuite, ce qu’on constate dès le début de l’hiver, ce sont les vols dans les habitations.

Ce qu’on a aussi énormément, au moins une fois par jour, c’est de la violence intrafamiliale pour laquelle on ne sait pas faire grand-chose si ce n’est très bien accompagner la victime car à chaque fois qu’elle va venir près de nous, on doit construire un lien petit à petit, mettre à chaque fois une petite graine qui, on l’espère, germera et permettra à la personne sous emprise de s’en sortir.

Pour terminer, il y a le problème des jeunes qui font de plus en plus de grabuge (bagarres entre bandes, règlements de comptes, dégradations...) et les affaires de stupéfiants.

On connaît le passif de la zone Vesdre sur son climat ambiant qui n’a pas toujours été au beau fixe. Depuis votre arrivée, comment estimez-vous l’ambiance? Est-elle sereine ?

C’est un peu présomptueux de ma part de penser que les choses vont bien mais, en tout cas, ma manière de gérer, c’est d’être au contact de tous les policiers. Je les ai tous rencontrés. Ça paraît anodin mais je pense que pour peu de policiers, je ne connais pas leur nom et prénom. Je veux prendre le temps quand un policier m’en demande et ça, pour tout le monde. Je pense aussi que le climat est plus serein du fait qu’ils savent que je suis là jusqu’à la fin de mon mandat au moins.

Il y avait aussi parfois des soucis entre les collaborateurs directs et là, on a fonctionné différemment. J’ai utilisé ma casquette de coach et on constate moins de tensions, il n’y a pas de dispute en réunion. Avant, c’était parfois la foire d’empoigne.

Pour preuve supplémentaire de cette sérénité, on vient de réorganiser la zone avec zéro résistance. On a revu l’organigramme et les maisons de police. Aujourd’hui, on a deux gros commissariats et deux petits. Pepinster et Dison restent intacts mais Mangombroux et Ensival ont fusionné et Hodimont et Centre aussi. Il ne manquerait plus que des budgets arrivent. Je peux espérer, c’est bientôt Noël. Si on veut redévelopper la région de Verviers, comme disait Kofi Annan : "Il n’y a pas de développement sans sécurité et pas de sécurité sans développement." Si on veut réattirer des habitants, des commerçants, des investisseurs, il faut qu’ils sentent qu’il y a, derrière, une police qui a les moyens de sa politique.