Ce Theutois vient chez vous avec son atelier mobile pour réparer votre voiture

"Il n’y a rien d’improvisé. Ce concept est le résultat d’une longue réflexion, de deux ans et demi, explique-t-il. J’avais envie de lancer quelque chose qui sortait du contexte classique et qui faciliterait la vie des clients que j’ai côtoyés pendant 30 ans dans le secteur de l’automobile. Ceux-ci se plaignent toujours de la même chose: devoir passer la matinée, parfois la journée au garage pour un véhicule immobilisé. Le temps est précieux pour tout le monde."

Pour pallier ce problème, il a aménagé une grosse camionnette afin de la transformer en véritable atelier, prêt à intervenir partout dans l’arrondissement de Verviers. "C’est tout sauf simple à mettre en place, reconnaît-il. Ces années de réflexion m’ont permis d’affiner le système et de sélectionner le matériel précisément pour effectuer des travaux en service mobile. Dans l’automobile, il n’y a pas grand-chose qui est prévu pour cela. C’est un système assez novateur. On voit parfois quelques véhicules d’intervention pour des travaux bien précis, comme les pneumatiques. Ici, le camion me permet de faire la même chose que dans un atelier classique."

Entretien, réparation, maintenance ou encore service pneumatique, Ludovic Verhaegen voulait proposer un service complet. "Nous avons de quoi faire un atelier fermé avec une tente d’intervention pour pouvoir travailler à l’abri", ajoute-t-il. L’idée est aussi de se faire le plus discret possible. "On fait évidemment attention à ne pas endommager les lieux et on veille aussi au voisinage. Pour cela, on dispose d’un matériel relativement silencieux."

Un côté ludique

Retrouver un contact direct avec le client était aussi l’un des moteurs de l’entrepreneur. "C’est beaucoup plus agréable. O n peut prendre le temps de discuter avec chaque client, de savoir quelles sont ses attentes. Pour le client, cela permet aussi de voir ce qui est fait sur véhicule, ce qui ne se fait pas en atelier. Cela a un côté ludique: les gens apprécient de pouvoir poser des questions."

Son expérience au sein de plusieurs marques automobiles lui permet aussi de maîtriser les aspects techniques et législatifs. "Je connais les procédures internes des différentes marques. Cela permet de respecter les normes des constructeurs et les garanties. Les gens pensent toujours qu’ils sont obligés d’aller dans une concession officielle mais ce n’est pas le cas", rappelle Ludovic Verhaegen.

Côté prix, celui-ci travaille selon les barèmes des constructeurs et le nombre d’heures prestées. "Ainsi, le client peut comparer avec une concession classique."