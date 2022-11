Malmedy: nouvelle cour pour l’école du Centre

Quelque 2 400 m2 de sol sont concernés. Ils se répartiront entre tarmac, pavés et herbe. "Le but est d’avoir une cour plus végétalisée et perméable qu’actuellement. Tout en gardant le tarmac pour le terrain multisport et la circulation des services de secours", informe l’échevine des Travaux Catherine Schroeder (Alternative). De nouveaux équipements de jeu sont prévus du côté des petits, qui sera séparé de l’autre par des "clôtures végétalisées". En outre, un abri pour les vélos se verra installé par les services de la Ville, derrière l’académie. En tout, ces travaux coûteront 337 000 euros tvac.

Et le parking ?

Leader du groupe d’opposition Entente Communale, Jean-Marie Blaise a rappelé que cette cour sert de parking (pour voitures) en période estivale et lors de grandes manifestations.

"Cette utilisation est ponctuelle. Nous, cela nous paraît important d’en faire une vraie cour de récréation. Or, remplir les deux fonctions à la fois est incompatible. De fait, elle ne sera dès lors plus utilisée comme un parking", a répondu Catherine Schroeder. "Quand on met tout dans la balance, le gain est nettement plus intéressant comme cela. Pour le parking, sans même aller jusque Malmedy Expo, il y a l’avenue de la gare, il y a encore des places 95% du temps inutilisées", a ajouté le bourgmestre Jean-Paul Bastin (Alt.). "95% ? Je ne sais pas d’où sort ce chiffre, mais nous ne devons sans doute pas passer au même moment", s’est étonné Jean-Marie Blaise. "Nous ne sommes pas opposés au projet. Il est juste grand temps pour la ville de Malmedy qu’on commence à s’occuper du problème de parking au centre-ville. Oui, ce sera mieux pour l’école mais il y aura un souci plus important à l’avenir à ce niveau", a enfin noté le conseiller d’opposition René Dosquet.

École des Grand Prés: déménagement « au printemps 2023 »

1. Grand Prés: bientôt prête

Le chantier de la nouvelle école des Grands Prés avance. "C’est bientôt la fin", avance l’échevine des Travaux Catherine Schroeder (Alternative). "Si tout se passe bien, le déménagement aura lieu au printemps 2023." Jeudi soir, le conseil communal de Malmedy a évoqué l’achat de mobilier scolaire pour cette future implantation. "Il s’agit de mobilier indispensable pour prévoir l’installation de l’école dans le nouveau bâtiment, pour un montant de 19 400 euros htva." La conseillère Entente Communale Josiane Warland s’est demandé pourquoi seules les maternelles étaient concernées par ce dossier. "Nous avons déjà le matériel nécessaire pour les primaires, il fera le déménagement. Ce qui n’est pas indispensable sera prévu au budget 2023", précise Catherine Schroeder.

2. De nouvelles places de crèche

D’ici août 2026, une nouvelle crèche subventionnée devrait voir le jour dans un bâtiment situé en face de la crèche actuelle, a informé l’échevin Mathieu Bronlet (Alt.). Il devrait ainsi y avoir 21 places supplémentaires.

3. Des luminaires remplacés par du LED

D’ici 2027, l’éclairage public wallon sera entièrement passé au LED. Sur Malmedy, Baugnez, Géromont et Ligneuville ont déjà eu droit au remplacement des luminaires. Une deuxième phase va bientôt être menée, pour 296 points au total sur le territoire communal. Dont l’avenue Monbijou, la rue de le Warchienne, Arimont, route de Falize, etc.

4. Automobile à Bernister: bail prolongé

L’école de maîtrise automobile va rester à Bernister (voie de Liège) pour a priori encore 15 ans au moins. Son activité s’est recentrée sur l’activité non récréative . "J’ai expliqué qu’avoir un groupe de néerlandophones venir s’amuser avec des voitures à propulsion des années 90 dans de grands crissements de pneus, ce n’est plus acceptable pour nous. Les habitants du village ont déjà assez d’inconvénients avec l’autoroute ou le circuit en fonction de l’orientation du vent", signale le mayeur Jean-Paul Bastin (Alternative). Visiblement, le message a été entendu, pour le moment.