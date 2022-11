Fondé en 1898, le Royal Club Wallon Malmedy fêtera son 125e anniversaire en 2023. Pour l’occasion, le comité du club a voulu marquer le coup, avec plusieurs activités tout au long de l’année. "C’est un anniversaire qu’il faut fêter. Il faut savoir que le club a joué un rôle assez important dans le maintien de la romanité à Malmedy", souligne le vice-président, Jacky Lodomez.

Ce club a en effet vu le jour après la nomination de Bismarck comme Premier ministre et sa volonté d’instaurer une politique de germanisation. Les membres voulaient défendre la culture romane dans la Wallonie prussienne. Après la première guerre mondiale, le club est resté particulièrement actif, "il a même eu une importance primordiale en jouant un rôle majeur lors de la désannexion des territoires wallons de l’Allemagne." Le club disparaîtra ensuite quelques années, après la réannexion des Cantons de l’Est par le régime nazi, mais se reformera à la fin de la seconde guerre mondiale.

Un club toujours essentiel aujourd’hui

Chaque année, le Royal Club Wallon Malmedy édite un nouvel ouvrage. ©EdA LABEYE Philippe

Depuis lors, le Royal Club Wallon Malmedy n’a jamais cessé ses activités et aujourd’hui encore, la quarantaine de membres continuent à faire connaître l’identité wallonne de Malmedy. Ils organisent régulièrement des festivités, notamment la " Sîze du Noyé " début décembre. " Notre principe c’est de faire vivre le wallon, de le rendre vivant ! Maintenant, il y a un risque de disparition du wallon du fait que les jeunes ne le parlent plus. J’ai toujours dit que les grands-parents auraient dû faire le pont culturel entre les deux mais aujourd’hui, ces grands-parents sont remplacés par une autre génération qui a déjà perdu le fil et ne le parle plus. " Les membres essayent donc de toucher directement les jeunes, en organisant des activités dans les écoles, en éditant des livrets de chants à destination des écoliers ou encore via l’organisation du bal d’enfants du quatrième jeudi-gras. " Notre objectif majeur reste le maintien de la vitalité de notre langue wallonne, parlée et écrite, dans la vie quotidienne et littéraire. On veut maintenir le wallon avec des prestations festives, des créations littéraires et la gestion de notre patrimoine. "

Le club wallon est porteur d’un patrimoine littéraire important. Il possède plus de 7 000 titres, précieusement conservés dans sa bibliothèque au Malmundarium. "Il y a aussi une pièce avec tous les vieux journaux. On maintient notre patrimoine littéraire mais on publie également." Chaque année, le club édite généralement un nouvel ouvrage et publie une "petite gazète" trimestrielle, avec des sujets axés sur la vie locale, les organisations du club, des portraits de personnalités et des jeux, il faut dire que le club compte encore près de 300 membres qui cotisent.

Un Royal Club Wallon donc bien actif dans la cité du Cwarmê, qui fêtera son 125e anniversaire en 2023. Coup d’envoi des festivités le 9 décembre, avec la traditionnelle "Sîze du Noyé".