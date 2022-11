Inauguration des deux logements pour sinistrés au hall du Paire

À ossature bois et quasiment passives, ces maisons sont composées de 6 modules, préfabriqués en Bretagne. " Notre entreprise produit également les plaques de plâtres, les bardages, les matériaux pour la terrasse ou encore les isolants", explique la société Etex. Les tuyaux, la chaudière ou encore la ventilation sont ajoutés sur place. Chaque logement se compose, au rez-de-chaussée, d’une grande pièce à vivre, d’une cuisine, d’une salle de bains, de deux chambres, d’un débarras et d’une pièce pouvant servir de bureau ou de chambre d’appoint. À l’étage, on retrouve encore deux chambres à coucher et une deuxième salle de bains, avec baignoire. Une grande terrasse est accessible à l’arrière. Le chauffage se fera à l’aide d’une pompe à chaleur. "Des panneaux photovoltaïques sont aussi prévus", précise Etex.

Les aménagements des sanitaires, de la cuisine, des sols et les peintures doivent encore être effectués par des corps de métier locaux. Si tout va bien, les nouveaux locataires devraient y déposer leurs meubles et leurs valises début 2023.