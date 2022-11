Éclairage public et illuminations pour les fêtes: que vont faire nos communes ?

Mais la position commune qu’elles défendaient initialement a été impossible à mettre en place à cause de plusieurs difficultés. "La première, c’est la structure du réseau électrique. Il y a des communes qui si elles voulaient faire quelque chose, allaient impacter d’autres communes puisque les réseaux ne sont pas construits par communes. Ensuite, pour celles déjà équipées entièrement ou en grande partie au LED, il n’y avait aucun gain en kilowattheure. En plus, ceux-ci sont chiffrés sans une vraie précision dans la mesure où personne ne sait réellement les coûts de l’éclairage public dans les mois à venir !" En effet, les éclairages LED sont dimmés (atténués) à 50% entre 20 heures et 6 heures du matin. "L’extinction entre minuit et 5 heures du matin annule le gain du dimming", explique Anna Quevedo, attachée de presse chez RESA. Il est ainsi plus intéressant pour certaines communes de se pencher sur l’accélération du remplacement de ses éclairages par du LED.

Un choix communal

La balle a ainsi été renvoyée dans le camp des Communes. Les gestionnaires de réseau, ORES et RESA, après leur avoir proposé dans un premier temps une extinction nocturne par station alimentant plusieurs communes, sont ainsi revenus vers elles avec des solutions individualisées. "Il y a une seconde vague qui a nécessité d’intervenir humainement et techniquement plus bas sur le réseau, au niveau des cabines", indique Annabel Vanbéver, porte-parole d’ORES.

C’est ainsi que des Communes comme Baelen, Trois-Pont et Stoumont ont finalement rejoint les plus de 200 communes wallonnes qui avaient commencé à se passer d’éclairage la nuit les derniers mois (chez nous, Plombières, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Raeren, Lontzen et Saint-Vith). Mais d’autres communes de la région verviétoise avaient déjà passé le pas il y a plus de dix ans comme Malmedy pour ses villages et les communes de Waimes, Amblève et de Bullange.

Du côté de RESA, on explique avoir envoyé un courrier à toutes les communes avec le coût de l’intervention technique, pour couper puis rallumer l’éclairage fin mars, et attendre une décision pour le 1er décembre. " La particularité du réseau de RESA c’est que l’on est déjà très bien déployé au niveau du LED. On a 20% des communes qui sont déjà full LED et 20 autres pourcents qui sont à 90%. Pour ces communes-là, l’opération est coûteuse et les bénéfices en termes de coûts d’énergie sont vraiment très minimes ", souligne cependant Anna Quevedo pour l’opérateur liégeois. C’est notamment pour ce motif que Pepinster (lire ci-dessous), Stavelot et Olne, ont décidé de conserver l’éclairage nocturne. Mais d’autres Communes pourraient ainsi encore suivre prochainement le mouvement. La coupure doit par exemple être effective à Aubel d’ici la fin de l’année (lire ci-dessous).

Sobriété dans les illuminations

Cette année, les Commune ont bien souvent poussé la réflexion également pour leurs illuminations de fin d’année. Elles sont nombreuses ainsi à avoir diminué la voilure de leurs équipements tout en ayant eu à cœur d’offrir tout de même une part de féerie à leurs habitants (lire ci-dessous).

Éclairage dans les communes: donner l’exemple, réduire les coûts

Aubel: rejoint finalement l’action avant la fin de l’année

Éclairage public ?

Francis Geron, échevin des Travaux d’Aubel, rapporte: "On a décidé de participer à l’action proposée, c’est-à-dire, de couper l’éclairage public 7 jours sur 7, de minuit à 5 h du matin. On a eu une réunion à ORES cette semaine avec les différentes communes et normalement cela devrait être fait d’ici la fin de l’année. Mais c’est sur la durée que l’on a encore un peu d’hésitation: si on coupe en hiver à la période la plus sombre, pourquoi on n’enchaînerait pas tant que l’on n’a pas remplacé un maximum de nos luminaires par des LED ? ! Actuellement, on est à 25% de LED, donc cela permet encore une économie substantielle. On est relié à Thimister, Herve, Dalhem et Fourons… donc si on coupe chez nous, les Fourons seront aussi coupés etc. Mais les Fourons et Dalhem sont d’accord de couper la nuit 7 jours sur 7. Il y aura un peu de travail, des aménagements d’ORES nécessaires sur les limites avec Herve, qui ne coupera pas apparemment, et peut-être avec Thimister qui n’est pas encore pleinement décidé."

Illuminations de Noël ?

"On est en train de les installer, elles seront coupées en même temps que l’éclairage public… Pour le Village gourmand, on a décidé de couper l’éclairage du marché à sa fermeture."

Plombières: pas de plainte jusqu’à présent, le bilan viendra après six mois

Éclairage Public ?

Joseph Austen, bourgmestre f.f. à Plombières et échevin de l’Environnement, indique: "Depuis le 7 septembre 2022, l’éclairage public est éteint entre minuit et 5 h du matin tous les jours sauf les vendredis, samedis et veilles de jours fériés. Le premier motif de cette décision, c’est l’économie d’énergie. On a un projet d’équipement LED, on est à la troisième année d’investissement sur les cinq. Puis, on a choisi au début de l’année de travailler avec de l’énergie verte pour l’éclairage public, on a un contrat avec des prix variables, donc on a peut-être payé un peu plus que certaines autres communes en attendant que les prix se stabilisent, c’est pour cela aussi que l’on a peut-être décidé plus vite que les autres de limiter les consommations. Le deuxième élément pris en compte, c’est l’environnement puisque l’on sait que des illuminations excessives sont nuisibles à certains oiseaux, chauves-souris, etc. Jusqu’à présent on n’a aucune plainte par rapport à cette extinction, la réaction du citoyen est plutôt de dire, mais pourquoi n’avez-vous pas fait ça plus tôt ? Des périodes de neige et de brouillard pourraient faire que l’on ne voie pas les marquages… c’est ce qui risque d’être dérangeant ! On doit faire un bilan après six mois et puis on décidera pour la suite."

Illuminations de Noël ?

"On a maintenu les illuminations habituelles, on vient de les placer (NDLR: ils s’éteindront également la nuit). On n’a pas voulu supprimer l’éclairage de Noël (NDLR: la majorité est en LED) comme c’est une période festive. On ne voulait pas priver la population de cette réjouissance."

Spa: maintenir certaines zones éclairées, primordial

Éclairage public ?

L’échevin de l’Énergie, Gilles Bruck (MR), se réjouit: "On est plutôt sur la bonne voie puisqu’on a trouvé avec les Communes adjacentes, comme Theux en particulier, un terrain d’entente pour couper et sur les zones qui nous concernent. Le problème c’est que tous les interrupteurs ne sont pas liés de façon optimale. Ici, le projet devrait passer pour accord au collège communal d’ici la semaine prochaine. Les zones concernées sont surtout les plus fréquentées comme la nationale qui passe dans le centre pour des raisons évidentes de sécurité, entre le Pouhon et les petits jeux. La raison de cette décision est économique et en partie un devoir de la Ville. Ce n’est pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il faut être en accord avec les conseils qui sont donnés. Tout le monde doit faire des efforts dans ces temps durs".

Illuminations de Noël ?

"On commence plus tard et on les éteint plus tôt. À partir du 9/12, 15 jours plus tard que ce qui est fait habituellement. Et elles ne seront éclairées pas en continu mais de 17h à 23 h. Avec des exceptions: le 24/12 et le 31/12, jusque 1h du matin. Il y a quand même un esprit de Noël qu’on souhaitait garder dans ces temps actuels"