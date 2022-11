Vague de cambriolages: quatre commerces à Dolhain et Baelen, sept habitations à Herve et Olne

Lire + | Nivelles/Genappe: Une quarantaine de vols de vélos cette année, des actions de lutte sont prévues

L’officine confirme l’intrusion aux alentours de 22 heures de deux individus et un chauffeur, ce dernier attendait plus loin. Ils ont tenté, sans succès, de voler la caisse. "Les voisins ont entendu du bruit et appelé la police", indique la patronne. Deux autres commerces de Dolhain ont connu mésaventure similaire: d’une part la librairie Dethier avenue Victor David jeudi 17 novembre où caisses et cigarettes ont été emportées après que la porte ait été forcée avec des outils de type pince coupante et pioche, retrouvés sur place et d’autre part, avant cela, le vendredi 11 novembre, le boucher Renders rue des Écoles.

"Chez nous c’était au pied de biche", détaille le commerçant chez qui la caisse a également été dérobée. À quelques encablures de là, c’est la station TotalEnergies de la route de Dolhain à Baelen qui a aussi été la cible d’un cambriolage "il y a de cela un mois", confirme le gestionnaire. Cigarettes et caisses étaient visées également. La bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin, confirme également que le bâtiment de la plaine de jeux de sa commune a aussi été visité il y a peu.

Les habitations ciblées aussi

Depuis vendredi 18 novembre, la police dénombre par ailleurs sept tentatives de vols ou vols dans des habitations surtout du côté d’Olne (Clos Paul Renier) et Xhendelesse (Herve). "Certains faits peuvent être liés au même groupe d’individus mais pas l’entièreté", indique la police qui mène actuellement l’enquête. Dans la nuit de mardi à mercredi, c’est la rue des Tilleuls à Herve qui a fait l’objet de plusieurs tentatives de cambriolages ou cambriolages.