L’incendie trouverait son origine dans un feu de cheminée, dans une salle à manger à l’arrière d’une maison récemment rénovée suite aux inondations qui ont touché l’ensemble du quartier en juillet 2021.

Une personne occupait les lieux, une locataire qui venait d’emménager et qui allait être rejoint sous peu par son compagnon. Blessé en sortant de l'habitation, la fille a été prise en charge à l’hôpital de Verviers, transférée via l’ambulance de Pepinster. Après avoir vécu les inondations, les locataires sont sous le choc.

Le propriétaire du bien est descendu sur les lieux, dépité face à ce nouveau sinistre ; le second en 18 mois. "On va découvrir ce qu'il en reste. Je suis vraiment abattu, on vient tout juste de refaire la maison après les inondations".

Les pompiers de la zone VHP ont mis un temps certain avant de venir à bout de l’incendie.