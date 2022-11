La PILE organise son premier marché de Noël à Malmedy Expo

Au mois d’août dernier, l’ASBL a donc tâté le terrain et lancé un appel aux créateurs, "pour voir si ça les intéressait ", et les bénévoles ont reçu de nombreux retours. "O n a été surpris d’avoir autant de réponses positives. On a même dû sélectionner les projets car on en avait trop. On a choisi ceux qui répondaient le plus à nos valeurs. " Finalement, 35 créateurs exposeront ce dimanche à Malmedy Expo. Les Verviétois Anthony Farris et Céline Demonceau proposeront par exemple leurs articles de déco en bois, Olivia Wislez, de Theux, vendra ses savons, ou encore Anne-Sophie Leens, habitant la Commune de Bullange, présentera ses créations textiles.

Des ateliers l’après-midi

Quelques artisans proposeront également des ateliers autour de leur activité. La Malmédienne Sophie Rahir, spécialisée dans la création d’objets artisanaux avec des effets terrazzo et des effets marbrés, apprendra notamment à créer un sous-verre en effet marbre. Les visiteurs pourront également s’essayer à la création de bijoux avec des matériaux de récup, à la confection d’emballage furoshiki et pourront fabriquer des champignons en tissu.