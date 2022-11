Des lignes de train menacées dans notre arrondissement : la Fédération verviétoise du PS s'associe aux syndicats cheminots

Dans l’arrondissement verviétois, plusieurs lignes sont menacées, notamment les lignes 37 (Liège-Verviers-Aix), 42 (Liège-Luxembourg), 44

(Pepinster-Spa) et 49 (Welkenraedt-Eupen). Pourtant, de nombreux navetteurs empruntent ces lignes quotidiennement. "Ce ne sont pas moins de 3623 navetteurs qui prennent le train quotidiennement à Verviers-Central, 1062 à Welkenraedt, 832 à Pepinster ou encore 142 à Theux et 140 à Dolhain. Il nous paraît absolument impensable de priver ces citoyens d’un accès aisé à un service public de base. "

Préserver les lignes de train, surtout dans les territoires ruraux

La Fédération et ses parlementaires s’opposent donc fermement à tout risque de fermeture de lignes. "Celles-ci sont des outils qui permettent au quotidien à nos concitoyens de se déplacer de façon durable et économique. Il nous faut les préserver d’autant plus en cette période de transition où il est de notre responsabilité d’encourager un report modal massif vers le train ou tout autre moyen de transport faible en émission de gaz à effet de serre. "

Dès lors, les élus demandent un investissement dans le réseau ferroviaire. "Il est hors de question de jouer avec le budget du réseau ferré, il faut garantir un financement suffisant à son maintien dans un état optimal. Nous devons prendre nos responsabilités et faire en sorte de le sauvegarder, en ce compris les lignes rurales qui désenclavent et connectent des territoires ruraux aux villes, à l’emploi et aux services publics."

Les députés ont annoncé qu’ils suivraient attentivement cette problématique, avec des interpellations et des questions qui seront formulées au Parlement fédéral et au Parlement régional.