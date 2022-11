Stoumont: l'ASBL équestre du Val de Lienne lance un appel de détresse

Installée depuis 1995 à Stoumont, cette ASBL propose des activités d’éveil à la pratique équestre et de sensibilisation à l’environnement. Elle accueille chaque année des centaines d’enfants, de tous milieux. Le Val de Lienne organise notamment des stages et des ateliers pour des enfants porteurs d’un handicap. "On accueille aussi des enfants émanant du service de l’aide à la jeunesse ou encore des écoles spécialisées pour leur proposer un service personnalisé, créatif et qualitatif."

Lancement d’un crowdfunding

L’ASBL a donc jusqu’au mois de mars prochain pour réunir la somme nécessaire afin d’acheter les terrains. Pour s’en sortir, elle a décidé de lancer un crowdfunding. Elle cherche à récolter 125 000 euros pour payer les frais de notaire, les frais de crédit et les terrains et ainsi poursuivre ses activités. "On propose différentes contreparties, notamment des randonnées à cheval, des stages et autres goodies."

Le crowdfunding a été lancé le 15 novembre dernier. L’ASBL a déjà récolté plus de 2000 euros.

Pour rejoindre la campagne: https://ulule.com/valdelienne