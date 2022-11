Plongés dans le noir à la brasserie des Bobelines, à Spa

Si ce sont les soirées à la bougie qui se multiplient dans le pays, ici, les clients seront plongés dans l’obscurité la plus totale pour l’expérience immersive d’un repas cinq services. Seule la cuisine restera allumée pour pouvoir concocter les petits plats. "Je n’ai jamais expérimenté le concept moi-même mais je peux imaginer que la vue n’étant pas sollicitée, tous les autres sens le sont plus intensément." Une soirée qui, l’air de rien, diminuera "la facture énergétique", reconnaît le restaurateur et qui rencontre déjà un beau succès. "Et c’est aussi une belle manière de nous faire connaître, une idée qui plaît." 70 couverts, soit la capacité maximale, sont en effet déjà réservés pour le premier soir et il reste une vingtaine de places pour la seconde soirée. "Il y a un réel engouement des personnes" prêtes à donner un coup de pouce au monde de l’horeca tout en vivant une expérience unique. Des soirées qui pourraient se multiplier après les fêtes si le succès est toujours bien au rendez-vous. "En janvier ou en février, on pourrait en réorganiser", conclut le patron.

Ingrédients devinés, repas offerts…

Et pour ajouter quelques épices à sa recette de repas dans le noir, le patron lance le défi aux clients de trouver dans chaque plat les quatre ingrédients principaux avec le goût et le toucher uniquement. "Ce ne sera pas le sel ou le poivre mais des aliments plus évidents", sourit-il.

Si la personne trouve, elle se voit offrir son prochain repas à la Bobeline. Les deux soirées programmées sont ces 24 et 25 novembre au prix de 55 euros par personne sans accompagnement des vins et 75 euros avec accompagnement des vins.