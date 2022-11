Deux Verviétoises se lancent dans un raid en Laponie pour la bonne cause

L’aventure en détail

C’est un circuit d’épreuves de trois jours qui les attend sous les températures extrêmes de l’hiver polaire pouvant aller jusqu’à -27 degrés au cœur d’une nature sauvage et préservée. On comprend mieux le nom qu’elles ont donné à leur duo… Au menu pour ces Lady’s glagla: trail, run and bike, ski de fond et parcours d’obstacles. Plus en détail, le premier jour, les deux sportives parcourront entre 14 et 17 kilomètres en fonction des conditions météo, en alternant course et raquettes avant de rejoindre la ligne d’arrivée de ce premier parcours qui alterne neige molle et damée. Seconde étape, le jour d’après, les Verviétoises partiront depuis un lac gelé pour parcourir la même distance que la veille, l’une à pied et l’autre à vélo avec la liberté d’interchanger les rôles pendant la durée de l’épreuve. Seule règle à respecter pour cette deuxième journée: arriver en binôme. Enfin, le dernier jour sera placé sous le signe de la vitesse et du fun avec un parcours de ski de fond en stade de 4 boucles de 800 mètres en relais et un parcours d’obstacles suivi d’une descente en bob sur 950 mètres. Un périple programmé depuis un an et qui se prépare. "Chaque week-end, on essaie d’organiser un entraînement commun de run and bike et on s’entraîne aussi chacune de notre côté. On ne sera pas aussi prêtes qu’on aurait voulu mais plus motivées que jamais. Notre moteur est la cause qu’on défend. Et l’amitié peut soulever des montagnes".

À vocation solidaire

Car au-delà de l’aventure sportive et humaine, le défi " encore plus grand " est de soutenir, grâce à cette action, l’Espace ViVie, l’espace bien-être verviétois pour les personnes souffrant d’un cancer. " Une association qui nous tient à cœur, fréquentée par des proches en traitement qui nous ont exprimé à quel point l’accès aux soins prodigués leur est d’un réel réconfort. " Dans ce sens, une collecte de dons a été lancée sur la plate-forme Leetchi et même les plus petits dons sont les bienvenus pour soutenir l’aventure et donc l’ASBL ( https ://www.leetchi.com/c/ladys-glagla-for-vivie).