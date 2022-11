Stavelot n’éteindra pas l’éclairage public la nuit

En cause tout d’abord, les risques sécuritaires soulevés par la zone de police. Elle craint une augmentation des accidents, des chutes, du vandalisme ou encore une recrudescence des vols. Par ailleurs, le gain financier attendu par l’extinction de l’éclairage la nuit n’est pas suffisant, il est même "nul", précise la Ville. Aujourd’hui, Stavelot est déjà équipée d’un éclairage LED à 50% et 100% d’ici à 2024. "Une temporisation de l’éclairage LED est déjà effective entre 20 heures et 6 heures du matin. En cas d’extinction, cette temporisation ne sera plus opérationnelle."

D’autres mesures privilégiées

À la place d’éteindre son éclairage, la Ville a choisi de concrétiser d’autres mesures pour réduire sa facture d’énergie et être plus écoresponsable.

Ainsi, en termes d’éclairage toujours, les lumières installées lors de festivités seront exclusivement en LED. La Ville veut aussi réfléchir à une meilleure adéquation de la température dans le hall sportif des Bressaix et de Francorchamps. La température pourrait être revue à la baisse. "Nous voulons aussi revaloriser différents déchets de béton hydrocarboné renconcassé sur le site Pepin, qui permettent une économie en termes de combustibles et de rejet de CO2, puisque ça permettrait d’éviter de longs trajets en camions pour évacuer ces matériaux."

La Ville de Stavelot qui veut enfin réaliser un audit énergétique de l’ensemble de ses bâtiments communaux. À plus long terme, le collège a également réfléchi à la mise en place d’autres mesures. Les élus aimeraient notamment réaliser une étude, en collaboration avec le CPAS, en vue d’installer un réseau de chaleur adéquat pour alimenter la maison de repos, la maison des jeunes, les bâtiments de l’accueil temps libre voire l’abbaye de Stavelot.