Jalhay: rétrospective des Vieux Métiers en vue de 2023

"C’est important pour nous. On en organise une après chaque édition pour faire plaisir aux gens, rappelle Jean-Paul Collette, membre du comité culturel de Sart-Jalhay. C’est aussi une façon de lancer la nouvelle édition. On a eu le Covid puis quelques inquiétudes par rapport aux travaux sur la place avec le CPAS. Mais même avec ceux-ci, la fête des Vieux Métiers aura bien lieu. Et l’engouement est toujours le même." Ce sera également l’occasion de présenter la thématique de cette année, à savoir la forêt.

"On a par exemple retrouvé des dias de 1976 (NDLR: année de la première fête) en bon état que l’on a scannées", explique-t-il. Des photos et des films permettront aussi de revenir sur les différents moments importants de cet événement. Les élèves de plusieurs classes de l’école du village présenteront quelques chants et danses d’époque, accompagnés par Pirly Zurstrassen à l’accordéon.

Cette soirée servira aussi d’appel aux bénévoles, qui pourront déjà s’inscrire sur place. "La fête des Vieux Métiers, c’est plus de 1500 bénévoles et cela se prépare longtemps à l’avance, note Jean-Paul Collette. Certains ont déjà répondu présents et il y aura même des choses nouvelles." Le comité culturel doit tout de même faire face au vieillissement des personnes qui connaissent ces métiers. "Mais des jeunes sont prêts à prendre la relève." Ces savoirs ancestraux se transmettent notamment grâce à des ateliers réguliers.

Enfin, bonne nouvelle, la vieille voiture des pompiers, stockée à Theux et détruite dans les inondations, a pu être remplacée. "Le commandant de la zone des pompiers, Quentin Grégoire (qui participe à la fête), a pu retrouver, grâce à ses relations un vieux véhicule de pompiers", raconte Jean-Paul Collette. Reste à espérer, maintenant, que la grippe aviaire ne soit plus là, pour permettre la sortie des oies, guidées par les enfants.

Salle La Grange, place du marché, 236 à Sart-Jalhay. Entrée libre.