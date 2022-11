"J’ai repris les dossiers disponibles sur le site du Télévie pour parler avec mes élèves du cancer, des traitements avec une histoire comme point de départ. Puis ils sont passés expliquer dans les classes ce qu’était le Télévie", raconte Marie Gulpen, institutrice de morale dans les huit établissements communaux. Mais pour cette première participation à l’action, elle a souhaité aller plus loin en sensibilisant par la même occasion les enfants aux producteurs locaux. En plus des traditionnels sachets de chiques, ils ont ainsi proposé des sacs de produits issus du Plateau de Herve. "Cela a été compliqué de proposer des produits de la région en gardant un prix démocratique pour les parents. Le but est que s’ils leur plaisent, ils retournent chez ces commerçants locaux." Bières de l’école communale de Grand-Rechain, de l’Apéro By Antoine et de Chez Stassen, tapenade de la Moutarderie de Raeren, crackers Val-Dieu, jus du Verger de Sonkeu (Soumagne)... Le tout rassemblé dans un sac réutilisable. "En pleine crise, j’avais peur que ça n’ait pas de succès, mais au final, cela a bien fonctionné. On a vendu plus de 200 sacs à 22 euros et plus de 400 sachets de chiques… On a récolté un peu plus de 2700 euros de bénéfices ! On est vraiment contents, on attend juste le retour des parents." Les commandes terminées, ce seront les élèves qui se chargeront également de la distribution. Au vu de l’engouement, il n’est pas exclu que l’action se répète à l’avenir dans les écoles communales de Herve.