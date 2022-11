Quelle fierté pour Ann Sarlette et Max Kochartz, de Raeren, de voir leur beau sapin trôner de la sorte sur la Grand-Place de Bruxelles depuis ce jeudi matin. Cet arbre majestueux a quitté leur jardin pour devenir la star d’une des plus belles places du monde. Il sera ainsi exposé au regard de milliers de curieux et visiteurs. "On voulait le couper. Par sécurité et pour la luminosité. Alors on faisait des blagues entre nous. On se disait que ça serait trop chouette de le voir sur la Grand-Place", confiait Ann. Son vœu est exaucé… Et c’est d’ailleurs à partir de ce samedi 19 décembre qu’il sera illuminé avec 2km de guirlandes.

« Qatard » ou « Qatarsis »

La Coupe du monde de football, qui débute ce dimanche, ne sera pas retransmise sur écran géant, en plein air, à Verviers. Comme d’autres localités, la Ville a refusé. " Il n’est jamais trop tard pour sensibiliser la population ", avait déclaré dans nos colonnes le bourgmestre faisant fonction, Alexandre Loffet, à propos notamment des Droits de l’homme bafoués au Qatar.

Ce refus d’écran géant, pour suivre surtout les Diables rouges, a été annoncé publiquement en octobre dernier.

"Il n’est jamais trop tard…" Il faut le croire, à moins que des élus verviétois aient découvert sur le tard les problèmes posés par l’organisation du Mondial au Qatar ? En tout cas, le 21 février 2022, c’est unanime, tous partis confondus, que le conseil communal a voté l’octroi d’un subside indirect (prêt de matériel gratuit et promotion) de 11 810 € et d’un subside direct de 5 000 € à la SPRL Manolic (d’Olivier Lopez) pour l’organisation d’événements en 2022. La convention de partenariat avec la SPRL votée par le conseil cite l’organisation du carnaval, des Apéros verviétois, des Belgium Beer Festival et du (Village du) Mondial.

Des coussins péteurs au conseil communal de Spa

Le prochain jumelage, prévu le 7 avril 2023, avec la ville imaginaire de Vivelumourd-les-Bains pourrait donner des idées aux échevins et conseillers de la Ville de Spa. On a entendu le maire Pierre-Michel Baertier présenter ses protocoles au 1er échevin de la Ville de Spa, Nicolas Tefnin (MR), et au conseiller Charles Gardier "Au conseil communal, on se demande toujours qui va parler le premier. Chez nous, il y a une petite dame qui avant [NDLR: le conseil] met un coussin péteur sur un siège et c’est le premier qui prrrt qui a le droit de parler. […] C’est ça le jumelage, c’est qu’on peut faire des échanges de pratiques aussi", déclare le maire. "De bonnes pratiques, je crois que ces suggestions séduisent les habitués du conseil communal autour de cette table", remarque Nicolas Tefnin (MR).