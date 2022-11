« Les rencontres du samedi » : «Le sommeil est de moins en moins bien traité », dit le neurologue Pierre Bottin

Très certainement et c’est lié à l’évolution de notre société. Au XVIIIe siècle, la vie des gens se résumait à une activité physique la journée, lorsque la nuit tombait, ils allumaient une bougie, et assez tôt, ils allaient dans leur lit. Le matin, ils se levaient quand le coq chantait. Par rapport à maintenant, ce qui a fort changé, c’est l’ensemble des stimuli auxquels on est exposé tout au long de notre vie. J’ai des gens en consultation qui m’expliquent qu’ils vivent la nuit, font leurs courses en ligne la nuit. Tous les stimuli extérieurs présents aujourd’hui ont dégradé le rythme de sommeil des gens. À cela peuvent s’ajouter les pollutions sonore et lumineuse: toutes les musiques, les sons qu’on entend partout; toutes les lumières, les spots qu’on voit toute la journée, ont aussi un impact. Le sommeil est de moins en moins bien traité par rapport à nos conditions de vie.

D’un point de vue médical, qu’est-ce qui peut perturber le sommeil?

Il y a énormément de pathologies qui peuvent se passer pendant le sommeil. Jusqu’aux années 50, on considérait que le sommeil, c’était une phase où l’organisme se reposait. Point. Quand sont apparues les techniques d’électroencéphalographie, qui permettent de mesurer l’activité du cerveau, on s’est demandé ce qui pouvait se passer sur des cerveaux qui dormaient. C’est là qu’on s’est aperçu qu’il se passait beaucoup de choses.

Donc, des pathologies du sommeil, il y a en a beaucoup mais deux sont plus fréquentes. Il y a d’abord les apnées du sommeil qui sont une interruption de la respiration la nuit, de minimum 10 secondes mais ça peut être plus long. Et tout le monde, tout être humain, peut faire cinq apnées par heure. Lorsqu’on fait une apnée, il y a deux conséquences qui vont survenir à chaque fois, qu’on en fasse 3 par heure ou 80. La première, vu qu’il y a un arrêt de la respiration, c’est une chute de l’oxygène. Par ce mécanisme des chutes d’oxygène répétées, on va avoir une augmentation du risque cardiovasculaire (hypertension, infarctus, AVC, arythmie cardiaque).

La seconde conséquence, c’est que les gens qui ont des apnées seront fatigués. Lorsqu’on fait une apnée, pour 90% des cas, ce sont des apnées obstructives, c’est-à-dire qu’il se crée une obstruction au niveau des voies oropharyngées supérieures. Par exemple, un collapsus de grosses amygdales ou un basculement de la langue vers l’arrière. Cette apnée obstructive, pour qu’elle s’interrompe, va nécessiter une réaction d’éveil du cerveau, pendant 1,2,3 secondes, pour remettre les choses en place et respirer à nouveau. Dans ce schéma, quelqu’un qui fait 3 apnées par heure et qui dort 7 heures a présenté minimum 21 éveils sur sa nuit. Faites le même calcul avec quelqu’un qui fait 30 apnées par heure : il dort 7 heures mais s’éveille 210 fois. Le lendemain, on va donc constater chez ces personnes de la somnolence, soit une propension à s’endormir lorsqu’on ne va pas être stimulé et qui peut amener des complications comme l’accidentologie routière parce que des gens s’endorment au volant à cause d’une mauvaise qualité de sommeil.

Vous parliez de deux pathologies principales. Quelle est la seconde?

L’insomnie. Il y en a plusieurs mais, dans la population, c’est très souvent une insomnie psychophysiologique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de substrat organique. Soit des gens vont avoir du mal à trouver le sommeil et mettre une ou deux heures à s’endormir ; soit des gens vont s’endormir très rapidement mais, après 2-3 heures de sommeil, vont se réveiller de manière précoce et ne sauront pas retrouver le sommeil. L’insomnie psychophysiologique est souvent liée à un terrain anxieux ou à une personne qui est dans le contrôle. On se rend compte que notre cerveau fonctionne tout seul et nous fait penser, cogiter, et on ne sait pas se rendormir.

À partir de quand faut-il consulter ? Car la situation peut s’aggraver ?

Pour les insomnies, il y aura +/- 10% des gens qui auront une insomnie chronique, c’est-à-dire une difficulté pour s’endormir ou rester endormi plus de 3 fois par semaine, depuis 3 mois, avec des répercussions sur la journée.

Dans l’insomnie psychophysiologique, plus courante, plus celle-ci va s’installer, plus elle va durer. Le patient qui ne dort pas va idéaliser sa nuit en se disant: «Ce soir, je dois bien dormir». Mettre une pression sur l’endormissement, c’est la meilleure façon de ne pas s’endormir. Donc, de jour en jour, il va aller au lit plus tôt, passer de plus en plus de temps dans son lit sans dormir et la situation va se dégrader. Parfois, il faut donc casser ce rythme. Soit en faisant de la thérapie cognitivocomportementale pour essayer de faire perdre ses mauvaises habitudes au patient et en ritualisant la mise au lit ; soit en prescrivant des médicaments. En Europe, 80% des somnifères sont des benzodiazépines. La benzodiazépine va se fixer dans notre cerveau sur les mêmes neurones qui réceptionnent l’alcool quand on en boit. Ce traitement, lorsqu’il est prescrit, doit l’être pour une période très courte, maximum 15 jours. Il faut être très prudent avec ce médicament.

Au CHC, vous disposez d’un laboratoire du sommeil, que fait-il?

Dans le schéma classique, le patient va d’abord rencontrer une personne du laboratoire pour une première consultation qui va faire le bilan de ses plaintes. Si c’est «Je ne sais pas dormir», alors, on va discuter de ses habitudes de veille et de sommeil, des heures de coucher et de lever, de ce qui est consommé avant d’aller au lit… Tout ça, c’est pour voir si on ne sait pas régler le problème juste par la consultation. Ensuite, on peut tenter l’axe thérapeutique - pour traiter l’anxiété par exemple - et, s’il y a un échec, on peut passer un test de sommeil, une polysomnographie, et on dort une nuit à l’hôpital.

Autre cas de figure, le patient va me dire : "Ma femme dit que je ronfle, je dors mes nuits mais je me réveille en étant aussi fatigué qu’au coucher la veille ". On fera un examen de sommeil pour mettre en évidence ces fameuses apnées, pour les quantifier et pour voir l’impact qu’elles ont sur la stabilité du sommeil. Et, selon, on pourra proposer un traitement comme l’utilisation d’une machine CPAP (pression positive des voies aériennes) qui, par le port d’un masque, va injecter de l’air sous pression, pas de l’oxygène, dans les narines. Cet air va finir à l’arrière de la langue et éviter l’obstruction. Grâce à cette machine, on empêche donc l’apnée, on fait disparaître le risque cardiovasculaire et on permet de récupérer un sommeil réparateur.

Mauvais sommeil des plus jeunes : « Éviter les décalages de phase »

Les plus jeunes aussi peuvent avoir le sommeil perturbé. Pour eux, les écrans sont un fléau...

Les enfants et les ados peuvent eux aussi mal dormir. Comment les aider ?

Les troubles du sommeil vont surtout apparaître à l’adolescence, vers 13-14 ans. Il y a d’abord une première chose, c’est que physiologiquement, un adolescent a tendance à se mettre en retard de phase. Spontanément, même s’il n’est pas stimulé, son organisme va lui faire vivre des journées assez longues et donc, il ira dormir assez tard. Ce qu’il faut bien faire avec son adolescent, c’est lui expliquer l’importance d’avoir une journée correcte avec du sport, pas de prise de sommeil en journée, et éviter tout ce qui est téléphone, tablette, le soir. Très souvent, en consultation, quand un jeune débarque avec ses parents, j’entends : «Je ne sais plus le lever le matin, il ne va pas à l’école, il n’y a pas moyen de le réveiller à 7 heures». Il n’y a pas moyen parce que l’enfant s’est probablement endormi à 5 heures du matin, après avoir joué sur son téléphone. C’est comme si nous, adultes, on allait au lit à 23 heures mais qu’on nous demandait de nous lever à 1 heure du matin. On ne saura pas se lever évidemment.

Avec les adolescents, le problème, c’est quasiment tout le temps des décalages de phase. Quand un ado sort et qu’il rentre à 2-3 heures du matin, il ne doit pas dormir jusqu’à 16 heures. Rentré à 2 heures du matin + 6-7 heures de sommeil = à 9 heures, il doit être réveillé. Sinon, il se décale.

Les journées des jeunes sont bien remplies (école, activités extrascolaires...). Comment leur faire comprendre l’importance du sommeil?

Il n’y a pas beaucoup de moment de pause dans la vie d’un jeune. Faire faire une sieste à un adolescent ? Spontanément, il ne la fera pas.

Je pense qu’il faut faire comprendre les choses en expliquant le nombre d’heures que le jeune dort car le nombre d’heures passé dans la chambre n’est pas le nombre d’heures réellement dormies. Si vous dites à l’ado d’aller dormir une heure plus tôt que d’habitude mais qu’il monte avec son téléphone et, qu’au final, il passe sa nuit sur Facebook, Twitter, ou Instagram… J’ai déjà eu des parents qui m’ont dit qu’ils n’allaient pas prendre le téléphone de leur enfant parce qu’il ne voulait pas...

Ce qui peut jouer aussi parfois sur les adolescents qui ont du mal à s’endormir, c’est la pratique du sport en soirée. Ce n’est pas conseillé de pratiquer une activité sportive après 17 heures car après l’entraînement, vous rentrez, vous mangez, vous allez au lit et toutes les hormones de stress liées à la pratique sportive sont toujours très hautes dans le sang et vont retarder l’endormissement. Pour le sommeil, l’idéal est de pratiquer une activité sportive avant 15-16 heures. C’est l’idéal mais difficilement réalisable malheureusement.