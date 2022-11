Les artistes au centre de Paroles d’Hommes

L’organisation a d’ailleurs tenu à ce que cette atmosphère lumineuse et festive se traduise également dans la programmation dévoilée ce vendredi. "Depuis l’année dernière, au sortir de cette crise Covid et avec la crise énergétique actuelle, on tenait à donner la parole et à soutenir les artistes, qui ont été malmenés ces derniers mois, poursuit-il. On commence cette année à soutenir de nouveaux projets, des premières lectures et à susciter des créations au sein du festival. C’est ce qui déterminera l’avenir du festival."

Concrètement, Paroles d’Hommes, qui passe par Verviers, Herve, Welkenraedt, Dison, Theux, Malmedy, Stavelot, Soumagne ou encore Liège, s’ouvrira sur une note d’humour avec le spectacle Prix Nobelge, du comédien Pierre Mathues. La question de la migration s’invitera également sur scène avec Notre Soleil, interprété par Fran Kourouma. "Celui-ci a fui la Guinée. Il a enregistré sur son smartphone toutes les étapes de son périple", explique Patrick Donnay. Un récit qu’il partagera avec le public.

Plusieurs têtes d’affiche

Parmi les grands noms invités, on note notamment la présence des humoristes Laura Laune et Véronique Gallo, le comédien et musicien Greg Houben ou encore la chanteuse Lubiana (lauréate du Golden Afro Artistic Awards 2022) qui clôturera le festival au son de la kora le 18 février, à Soumagne.

Le réalisateur du film Demain Cyril Dion se rendra à la Cité Miroir le 16 février pour une mise en musique de ses textes et poésies par le guitariste Sébastien Hoog. Le lendemain, l’adaptation théâtrale du roman d’Adeline Dieudonné La Vraie vie, primé à de multiples reprises, sera présentée à l’Espace Duesberg à Verviers. L’autrice belge y tient un rôle de narratrice.

Enfin, bonne nouvelle, le chœur d’enfants, rassemblant dix classes de primaires de la région (Herve Welkenraedt, Soumagne et Blegny) et mené par Brigitte Snoeck et le pianiste David Conzen, signera son retour, après 2 ans d’absence. Le thème de cette édition ? Les quatre saisons.

Les artistes au centre de Paroles d’Hommes

Infos et réservations : 087 78 62 09 ou www.parolesdhommes.be