Dotation de Verviers à la zone de secours: le gouverneur tranchera

Comme on pouvait l’imaginer, la demande n’a pas plu aux autres bourgmestres autour de la table qui ont voté contre. Valérie Dejardin a assuré que Limbourg comptait se tenir à l’accord de 2020 puisque les réflexions budgétaires ont été organisées en fonction de lui. "On se pose les mêmes questions dans toutes les communes avec d’autres moyens budgétaires que Verviers, on doit tous faire des choix. C’est dommage que l’on mette sur le même pied l’ensemble des dépenses", a déploré Cédric Halin, bourgmestre d’Olne, en rappelant la priorité accordée aux services de secours. Marc Drouguet, mayeur de Herve, a appuyé que malgré la situation financière des communes qui risquait d’être encore plus compliquée si la dotation à la zone devait augmenter, les pompiers restaient une priorité. "Tout le monde a des difficultés pour boucler le budget ordinaire, vous n’êtes pas les seuls à gratter les fonds de tiroirs", renchérit le président de la zone Jean-Luc Nix.

Ce sera dès lors le gouverneur qui tranchera la question, normalement pour le 15 décembre prochain. Le conseil de zone de secours a par ailleurs approuvé ce vendredi le projet de budget 2023. Ses deux principaux points étant d’abord l’indexation des dépenses énergétiques de 100% ; puis la suppression du plan d’embauche initialement prévu, qui permet de rapatrier un million d’euros et ainsi ne pas impacter les dotations communales. Valérie Dejardin a apprécié ce geste et a voté pour au contraire de l’année dernière. Maurice Fyon, mayeur de Baelen, s’est abstenu et Cédric Halin a voté contre pour les mêmes raisons que l’année dernière. "J’ai des difficultés à voter un budget qui comprend des demandes (NDLR: en engagement de personnel) auxquelles je ne parviens pas à répondre dans ma commune."