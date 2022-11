Quels endroits pour suivre les Diables sur écran géant en région verviétoise ?

C’est le cas notamment de l’ACP (l’Association des Cafés du Plateau) qui investira, cette fois encore, le hall de criées à Battice. "Chacun a le droit d’avoir son avis mais nous, ce qu’on veut surtout proposer aux gens, c’est de sourire devant un match de foot", explique Samuel Dumont, l’un des organisateurs.

La formule restera essentiellement la même, hormis un écran géant un peu plus grand. "On tient à conserver les familles, les enfants, des personnes plus âgées. On mise sur le côté" fête "mais aussi sur le fait qu’il s’agit d’un événement ultra-sécurisé." Des tables peuvent aussi être réservées pour 20 € (pour 4 à 6 personnes). "On est déjà complet pour le 1er match", note-t-il. Du coup, premier arrivé, premier servi. "On ne dépassera pas les 2 000 entrées."

Côté météo, hiver oblige, il risque de faire un peu plus frisquet au moment de se sustenter. "Pour des raisons de sécurité, les food-trucks doivent rester à l’extérieur. On sera aussi deux fois plus vigilant pour le parking: pas question que les spectateurs s’embourbent."

Prêts à Spixhe

À Theux, la salle de Spixhe-Attractions vibrera aussi au rythme des buts des Diables. "On s’attend à avoir du monde, même si, ici, on est sur une petite salle pouvant accueillir environ 500 à 600 personnes, lance Nicolas Drouguet, organisateur. C’était une évidence pour nous de refaire quelque chose pour cette Coupe du monde. On était précurseur quand on a commencé à l’époque, en 2 012."

L’ouverture des portes est prévue deux heures avant les matchs. "Notre objectif est de rassembler les gens, C’est pour cela qu’on maintient l’entrée gratuite et des boissons à prix démocratique. On proposera aussi des frites et des fricadelles."

À Aubel, Welkenraedt, Dison et Stavelot aussi

Les fans de foot pourront également se rendre au centre d’Aubel. Le Royal Aubel Football Club, Le Berry & la Taverne Aubeloise y installeront un chapiteau chauffé, décoré sur le thème noir-jaune-rouge. Une petite restauration sera disponible.

À Welkenraedt, le village des Diables, du RFC Welkenraedt et du Rotary, sera aussi de retour. Des formules VIP ont entre autres été imaginées. À Dison, l’Usine fera de même au Tremplin. Enfin, à Stavelot, l’Auberge Saint-Remacle et le MF Cosmos Stavelot diffuseront les trois premiers matchs, sous chapiteau, sur l’esplanade avenue Ferdinand Nicolay.

Tous espèrent que notre équipe nationale passera les huitièmes de finale. "Un quart de finale est jouable. Ce serait une grosse cata de ne pas passer le premier tour", estime Samuel Dumont.