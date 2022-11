Le village de Noël des Lambermontois

18 chalets

Au total, 18 chalets accueilleront les gourmands pendant trois jours sur le parking de la place du village. On peut compter sur la présence du monastère by Val Dieu, de la brasserie Au relais, du Vieux Cerexhe, de la brasserie Le St Frusquin, la réserve de Lambermont, la pizzeria Vita Bella, les Délices d’Amy, le Break By Romy, Rensonnet André Vins & Champagne. Les mouvements de Jeunesse de Lambermont seront aussi de la partie tout comme le REFC Lambermontois, la Boule Rouge, le Basket d’Ensival et les Pios de Stembert. Chocolat, flammekueches, foie gras, pizzas, vins chauds, champagnes, bières spéciales, rhums ou encore pékets sont au programme sur un site couvert pour plus de confort en cas de pluie et de froid. "On réserve aussi quelques surprises, notamment le samedi", annonce l’association pour cet événement qui se veut "très familial et intime. On y vient en famille ou entre amis". Également organisatrice du festival tribute du mois de mai, la musique fait partie de l’ADN de l’association organisatrice qui promet la présence de DJ Arnaud Adams le vendredi pour la soirée d’ouverture de 18 à 1 heure et le samedi soir. Le dimanche, la journée s’étendra de 12 à 19 heures avec des animations pour enfants en collaboration avec l’ASBL Troll de Jeux, une visite du père Noël et une tombola sont également prévues.