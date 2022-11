Un Hervien aux USA pour étudier de nouveaux biomatériaux

Ayant grandi à Xhendelesse et vivant aujourd’hui à Grand-Rechain, le jeune chercheur a en effet décroché une bourse BAEF (Belgian American Educational Foundation) pour un séjour post-doctoral d’un an au sein de l’université de Stanford, en Californie. Seuls quatre étudiants de l’ULiège (toutes facultés confondues) bénéficient de ce soutien cette année. "Je pars le 12 décembre et je commencerai au labo en janvier", explique celui-ci. Il rejoindra alors l’équipe du professeur Robert M. Waymouth.

Des matériaux durables utiles dans le domaine biomédical

"Là-bas, ce que je vais faire spécifiquement, c’est employer les technologies que j’utilise ici pour faire des matériaux durables, dont on connaît la dégradabilité, précise-t-il. L’idée est d’avoir une plateforme pour produire ces matériaux durables à partir de composés biosourcés. En général, les matériaux, les plastiques etc., sont faits à partir de dérivés du pétrole. Ici, c’est différent. Avec ce travail, on essaye de penser à l’après-vie de ces matériaux pour qu’ils soient facilement recyclables et ainsi créer une sorte de boucle."

Certains de ces polymères sont utilisés pour encapsuler des vaccins. "Cela permet au vaccin d’être vraiment délivré dans la zone qu’il faut, dans la cellule par exemple", indique Romain Morodo Martinez. On les retrouve aussi dans d’autres médicaments. "Cela a notamment été utilisé pour encapsuler un traitement anticancéreux afin qu’il soit mieux délivré et qu’il atteigne plus facilement les cellules cancéreuses. En résumé, ces matériaux aident le médicament à cibler la zone où il doit agir".

Dans ce cas, le partage d’expérience sera mutuel. "J’ai déjà eu des contacts avec le chef de labo sur place. Dans ma thèse, j’ai utilisé une nouvelle technologie qui, eux, les intéresse vraiment pour la combiner avec leur savoir-faire. Je leur apporterai quelque chose mais je vais aussi apprendre de ce qu’ils font là-bas. Ce sera du gagnant-gagnant dans ce cas-ci. C’est vraiment chouette."

Et après ?

Même s’il n’a pas encore effectué ce voyage, Romain Morodo Martinez sait déjà qu’il veut poursuivre dans la recherche. "C’est mon objectif, confie-t-il. Je ne pense toutefois pas rester dans le monde académique mais plutôt switcher vers le monde de l’industrie. Mon doctorat et mon domaine de recherche sont vraiment très liés à celui-ci. On collabore déjà très souvent." Et son passage à Stanford sera indéniablement un atout supplémentaire sur son CV.