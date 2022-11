Fête du roi à Verviers: UK, inondations, élections

Ce mardi 15 novembre, Verviers a une nouvelle fois honoré la tradition en célébrant la fête du roi. Une réception se tenait à l’hôtel de ville aux alentours de midi. Elle rassemblait de nombreux élus communaux (Les échevins Jean-François Chefneux, Cécile Ozer ou encore le conseiller Claude Orban), diverses associations patriotiques et notamment un représentant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau. Au nom de la Ville, l’échevin Maxime Degey a pris la parole pour, d’abord, rendre hommage à la famille royale britannique suite au décès de la reine Élisabeth II. Retour sur la monarchie belge avec des remerciements pour leur soutien et leur présence pendant les inondations de juillet 2021. Maxime Degey a par ailleurs dit un mot sur le élections fédérale de 2024 qui auraient sans doute pour conséquence à ses yeux de mettre à mal l’unité du pays, unité que représente la monarchie pour lui. La notion de liberté, économique notamment avec la crise énergétique et avant cela le Covid, était aussi au cœur de son discours avec pour message qu’aucune liberté n’était jamais acquise. La réception aura duré une heure où les invités présents ont trinqué à la santé du roi.