Verviers: les époux Delhougne - Tombeux fêtent leurs 75 ans de mariage

Georges, qui est né à Heusy en 1925, fut artisan ébéniste jusqu’en 1969, date à laquelle il devint professeur des cours techniques l’École Moyenne de Dolhain, puis de l’Athénée de Liège 1. En 1983, il est a été nommé inspecteur des cours techniques construction dans l’enseignement secondaire spécialisé: c’est la carrière dans laquelle il a passé les années les plus passionnantes de sa vie d’enseignant.

Marie-Josée, qui naquit à Stavelot en 1928, fut, quant à elle, mère au foyer puis employée au Grand Bazar de Verviers jusqu’à sa fermeture.

Leur union remonte au 13 novembre 1947 et fut célébrée à Spa. Les époux partagent l’amour du contact avec les autres et un intérêt pour tout ce qui touche à la culture.

Ils sont l’un et l’autre membres fondateurs de l’Alliance française de Verviers, créée en 1959. Georges en est toujours le président et Marie-Josée y conserve un mandat d’administratrice. Monsieur Delhougne a également été secrétaire du conseil d’administration du Centre culturel régional de Verviers sous la direction de Pierre Stembert. Il adore par ailleurs la lecture, le théâtre et la musique.

Son épouse, elle, pratique avec talent le tricot: elle a déjà réalisé des quantités incroyables de motifs de tricot, assemblés sous forme de couvertures pour être envoyés dans les pays en voie de développement. Elle pratique aussi la cuisine avec beaucoup de bonheur car le péché mignon de son époux est la bonne chair et le bon vin (sans excès).

Les époux Delhougne – Tombeux ont pu célébrer leurs noces d’Albâtre entourés de leur famille ce samedi. Ils ont une fille unique, Monique mariée à Jean-Alphonse Doucet, deux petits-enfants, Lætitia et Michaël ainsi qu’un arrière-petit-fils, Alexis. La rédaction de L’Avenir Verviers se joint à leurs proches pour leur souhaiter encore de nombreuses belles années ensemble.