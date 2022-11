Passage chez Intradel: voici ce qui changera à Pepinster

"Nous avons voulu que le citoyen ne paie pas plus", explique le bourgmestre Philippe Godin (groupe Pepin). Le tarif s’élèvera en 2023 à 90 € pour les personnes isolées, à 130 € pour les ménages de 2 personnes, à 140 € pour 3 personnes, à 150 € pour 4 personnes et à 160 € pour 5 personnes et plus. Désormais, les Pepins n’auront plus un conteneur mais deux: un noir pour les déchets résiduels et un vert pour les déchets organiques. "Au total, 36 levées seront à répartir sur l’année sur le conteneur noir et vert. Ce sera 0,85 € par levée supplémentaire. Sont également compris dans la taxe toute une série de services…" Comme la location des conteneurs. Un montant qui était jusque-là réclamé aux citoyens. "Au niveau des déchets résiduels, 50 kg par habitant sont également compris. Les kilos supplémentaires seront facturés à 0,50 €. Pour les déchets organiques, 60 kg par habitant sont aussi compris", ajoute le mayeur. Et 0,08 € seront demandés par kilos supplémentaires. Des primes communales restent disponibles, pour les langes par exemple.

La taille des conteneurs pourra être choisie par les habitants, en fonction de leur production de déchets, et modifiée gratuitement. "Les conteneurs ne seront plus attachés aux personnes mais au numéro de la maison", précise Philippe Godin. Ceux qui vivaient déjà dans des rues en dérogation conserveront des sacs.

Actuellement, chaque citoyen pepin produit annuellement, en moyenne, 131 kg de déchets ménagers. "D’après l’expérience d’Intradel et ce qui a pu être observé à Trooz, commune voisine, on devrait arriver à descendre bien en deçà des 130 kg. Si chaque citoyen fait un minimum d’effort, on descendra vite en dessous du prix actuel. Ce que nous souhaitons avec ce système, c’est une plus grande sensibilisation au tri. Le citoyen fera un geste pour la planète mais aussi pour son portefeuille."

Le conseiller Alain Wydooghe (Vivre Pepinster) a demandé ce qu’avait à gagner un citoyen qui composte une partie de ses déchets. "Le conteneur vert est un service en plus. Il est notamment utile pour la viande, les os, les coquilles de moules ou encore les agrumes que l’on ne met généralement pas au compost. On peut aussi y mettre les cartons de pizza", note l’échevine Doris Quadflieg. La problématique des dépôts sauvages, qui pourraient augmenter avec ce changement a aussi été posée par Jean Detiffe. "Nous avons un avantage, estime-t-elle, c’est que nous disposions déjà de conteneurs, contrairement à d’autres communes." Des campagnes de sensibilisation à cet égard seront à nouveau réalisées.