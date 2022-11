La sixième Journée mondiale des pauvres à Banneux ce week-end

« Fossé » entre pauvres et riches

Un rassemblement qui permet de "sensibiliser à la pauvreté que nous ne devons ni oublier, ni ignorer, ni passer sous silence. Ces journées permettent à chacun de parler et d’être écouté" dans ce contexte de crises successives. Les inondations d’abord puis, "la crise Covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique creusent le fossé entre les pauvretés et les richesses", note-t-il. Une pauvreté qui n’est pas seulement matérielle. "Chacun de nous peut se reconnaître pauvre par ses soucis financiers mais aussi par ses problèmes physiques, mentaux, sociétaux et bien d’autres". Cette année, il s’agit à nouveau d’un événement interdiocésain puisque les vicariats en lien avec la solidarité de Liège, du Brabant wallon, de Bruxelles, de Namur et du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que plusieurs associations participent au week-end rythmé par des moments de prière, d’écoute, de partage, des animations, des ateliers divers "pour découvrir les trésors, la richesse que chacun à en lui" et un bon repas. "Des instants de bonheur, d’émotion et d’espérance sous le regard maternel de la Vierge des Pauvres. Notre-Dame de Banneux est là pour nous soutenir dans les peines, les douleurs et les pauvretés, pour se réjouir de nos joies, de nos rencontres de nos gestes et de nos sourires. Un week-end qui est en lien direct avec le message qu’elle est venue déposer dans les mains de la petite voyante, Mariette Beco, en 1933", conclut Fabian Delarbre.

Le programme

Samedi 12 novembre

- 14h : accueil à l’église de la Vierge des Pauvres.

- 14h30 : danse, chants, groupe biblique, théâtre, fresque, jeu découverte, guérison).

- 18h : veillée et procession aux flambeaux présidée par Mgr Kockerols, évêque auxiliaire de l’Archevêché de Malines-Bruxelles pour Bruxelles.

Dimanche 13 novembre

- 9h30 : activités diverses (chapelet, chemin de croix, chemin de prière, jeu découverte, marche échange).

- 11h15 : eucharistie animée par la chorale du Poverello présidée par Mgr Delville, évêque de Liège et Mgr Hudsyn, évêque auxiliaire de l’Archevêché de Malines-Bruxelles pour le Brabant wallon.

- 12h30 : repas "auberge espagnole" à l’Hospitalité. Chacun apporte et tout est mis en commun.

- 15h : temps de prière.