Commerces: l’accès à plusieurs grandes surfaces bloqué à Verviers

©EdA LABEYE Philippe

Quoi qu’il en soit, très peu de clients s’y sont aventurés. " J’ai vu une dame arriver avec son caddie mais elle n’est même pas venue jusqu’à nous, elle a vite fait demi-tour. " Si la grille du Colruyt est restée baissée, celle du Collect & Go a bien tenté d’ouvrir. " Ils ont voulu servir les Collect & Go mais on les a fait refermer. Ils ont servi deux clients et puis c’était fini. "

Même image quelques mètres plus loin, devant le Delhaize du boulevard des Gérarchamps. Plusieurs travailleurs sont arrivés vers 6 heures au matin afin de bloquer l’accès. "On a attaché tous les caddies ensemble. Deux travailleurs et le gérant sont à l’intérieur mais le magasin restera fermé. Si on ne se mobilise pas aujourd’hui, on ne le fera jamais." Les travailleurs resteront postés là toute la journée, "pour être sûr que ça n’ouvre pas en fin de journée. "

Certaines grandes surfaces ont malgré tout ouvert leurs portes, le Delhaize de Dolhain ou le Colruyt de Herve, par exemple.

Plusieurs commerces ouverts

Une mobilisation moins suivie dans le chef des commerçants. Certains ont décidé d’ouvrir, mais l’accès jusqu’aux enseignes était compliqué à plusieurs endroits.

Les travailleurs bloquaient l’entrée du Crescend’eau. ©EdA LABEYE Philippe

À Crescend’Eau par exemple, l’accès depuis le boulevard des Gérarchamps était bloqué, les voitures filtrées et passaient au compte-gouttes. De l’autre entrée, côté Darcis, les grilles sont restées fermées longtemps ce mercredi matin. Devant, des grévistes en colère, casquette rouge sur la tête ou gilet vert sur le dos. À quelques mètres de ces grilles, des aides familiales, travaillant à l’ASD, se sont notamment rassemblées, des panneaux en forme de citron à la main. " On n’a plus de jus, expliquent-elles. On est là pour nous mais aussi pour nos bénéficiaires. On s’est concertées pour trouver des slogans et puis on s’est réparti le travail. Certains ont fabriqué les affiches, d’autres les ont peintes et puis certaines ont apporté des biscuits et du café pour tout le monde. C’est une mobilisation d’équipe. "

Vu la difficulté d’accéder aux magasins, certains enseignes ont aussi décidé de suivre le moment et de fermer, c’est le cas de Leen Bakker et de Tom & Co notamment. D’autres, malgré un manque de personnel, ont voulu assurer le service aux clients. "Elles ne sont que deux à l’intérieur du Gamma ", précise une travailleuse en grève.

Dans le centre-ville verviétois, la plupart des commerçants ont décidé d’ouvrir.

Rue du Brou par exemple, les petits indépendants tenaient à accueillir leurs clients. "On est partisan de la grève mais c’est compliqué pour nous de ne pas ouvrir", explique une employée dans une bijouterie du centre.

Même son de cloche chez Tanaïs: "Pas question de fermer, même un seul jour. On a été fermé longtemps avec les inondations. Maintenant, on travaille ! Ce sont les deux plus gros mois pour moi et la journée du mercredi est importante. S’ils m’avaient empêché d’accéder au magasin, j’aurais ouvert derrière."

Chez Cipiyou par contre, on n’a pas voulu prendre le risque. Sur la porte, un panneau annonce la fermeture ce mercredi matin, au moins jusqu’à 14 heures, à cause des craintes sur leur capacité à accéder à leur magasin.