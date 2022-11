Une balade à la découverte des 10 incontournables de Verviers

Il y a quelque temps, les élèves de 6e année de l’option "Agent en Accueil et Tourisme" de l’institut Sainte-Claire ont construit une brochure reprenant les 10 incontournables de Verviers. "Cela n’existait pas, explique Brigitte Sévar, professeur. Et il s’avère qu’elle a eu beaucoup de succès. Elle a déjà été réimprimée plusieurs fois." De là est née l’idée de créer une visite animée sur ce thème. Deux sessions, baptisées "De fil en aiguille" sont prévues, l’une, le samedi 12 novembre et l’autre, le dimanche 13 novembre. Elles seront entièrement conduites par 10 élèves et permettront également de financer leur voyage de fin d’année.