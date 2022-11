Un projet de MJ mobile pour le Grand Môme

Le Grand Môme, le centre de jeunes actif depuis plus de cinquante ans à Plombières, projette de devenir mobile. "On veut aller dans tous les villages parce que l’on ne touche pas leurs jeunes. On devait avoir un local de la paroisse à Gemmenich (NLDR: à l’ancien emplacement de la mutualité chrétienne), mais cela fait plus d’un an que l’on devait ouvrir et il est seulement en phase de rénovation. On s’est alors dit que ce serait bien d’aller à la rencontre des jeunes par un autre moyen", relate le coordinateur, Philippe Couchard. Pour ce faire, le centre vient d’acquérir une ancienne caravane à rénover aux couleurs de la MJ et qui devrait prendre la route au printemps. Les animateurs pourront ainsi organiser pour les adolescents de Moresnet, Montzen, Sippenaeken, Hombourg et de Gemmenich des moments jeux de société. "Plutôt que de leur proposer des jeux extérieurs, on va leur proposer des jeux de société auxquels jouer avec les animateurs. On vient d’inaugurer une ludothèque, on a pas mal de jeux didactiques sur différentes thématiques (les relations intimes, la vie affective,..) plus tous les jeux populaires actuels. C’est un moyen pour communiquer avec eux et cela marche très bien. On va même devoir ouvrir le mardi soir parce qu’il y a des adultes qui nous demandent s’ils peuvent utiliser la ludothèque."