"En 1982, nous étions de jeunes adultes, dans la trentaine, se remémore Paul Jehin, éditeur responsable. Nous trouvions qu’il était assez difficile de s’exprimer à Spa et dans les médias de l’époque. On considérait un peu que la société était un peu gelée: il y avait en effet peu de communication entre les gens et surtout ceux qui avaient des opinions différentes." Même si elle vient un peu plus tard, la démarche s’inscrit véritablement dans l’esprit de mai 68. "On était vraiment dans cette mouvance de libération de la parole."

Après avoir un temps envisagé de créer une radio, à un moment où les radios libres avaient le vent en poupe, l’équipe a finalement opté pour le papier. Le tout en autogestion. "On a subventionné nous-même la création du journal. Tous les articles étaient soumis à un large comité de rédaction pour pouvoir tracer une ligne éditoriale. Très vite, on s’est tourné vers des articles sur la vie locale uniquement. Après 40 ans, on peut le démontrer: en s’intéressant au local on touche au global", estime Paul Jehin.

L’objectif de ces bénévoles, de tous âges et de tous horizons, était aussi de ne parler que de la cité thermale et de sa région, pour renforcer aussi l’identité spadoise. "À ce moment-là, les gens n’étaient pas assez fiers, selon nous, de leur ville. On était convaincu qu’il fallait partager ces richesses pour que chacun s’enrichisse."

Aujourd’hui, Réalités continue d’aborder tous les aspects de la vie à Spa. "On a par exemple une rubrique qui reprend ce qu’il s’est passé le mois écoulé. Ce sont de petits articles simples qui permettent aux gens de se tenir au courant. Dans notre numéro de novembre, on retrouve également un article sur la place Royale. Il s’agit d’une analyse du projet de rénovation, par le Spadois David Houbrechts (NDLR: qui est docteur en histoire de l’art et archéologie). C’est donc un peu plus fouillé, plus technique mais cela va intéresser beaucoup de monde", pense Paul Jehin.

Une vingtaine de collaborateurs œuvre à l’écriture et à la conception du mensuel. Un nombre qui ne faiblit pas. "L’important pour nous est de pouvoir continuer. Après 40 ans, notre équipe vieillit donc il faut un certain renouvellement, qu’on espère. Mais c’est un peu le problème de toutes les associations pour le moment", note le Spadois.qui reste prêt à transmettre son amour pour sa ville à la nouvelle génération.

« Avec ce journal, on voulait créer une sorte de communauté »

Réalités veille à conserver un lien particulier avec ses lecteurs. Qui peuvent s’y exprimer en toute liberté.

Être accessible à tous était et est toujours fondamental pour l’équipe de Réalités. "C’est un journal ouvert, qui donne la possibilité de s’exprimer dans le respect des autres, sans hargne, explique Paul Jehin. À notre petit niveau, nous avions envie de promouvoir la participation démocratique. Même au niveau local, on a le droit de s’exprimer et de peser dans les décisions."

Paul Jehin, immortalisé ici lors du 25e anniversaire de la revue. ©ÉdA – Labeye – archives

Cela s’est vérifié à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du projet de rond-point place Royale, début des années 2000. "On aimerait être un peu plus entendu", sourit-il. En particulier dans le cadre de grands projets. "On parle aujourd’hui de rénover la place Verte, de peut-être vendre l’hôtel de Ville… Beaucoup de Spadois viendront donner leur avis dans Réalités mais pas ailleurs. Oser s’exprimer, quand on a un proche qui travaille à la Commune ou à Spa Monopole ou qu’on est commerçant, est souvent difficile. Il arrive donc qu’on signe des articles pour ces personnes. C’est également pour cela qu’on ne recourt pas à la publicité dans notre mensuel. On tient à être libre. On a essayé de nous coller une étiquette mais on est ouvert à tous les points de vue." De ce fait, Réalités se veut aussi accessible financièrement avec un abonnement annuel de 10 €.

Pour maintenir le contact avec les lecteurs, ces bénévoles se chargent eux-mêmes de la distribution de 900 numéros. "On se répartit les quartiers ; on prend le temps de boire un café, de papoter, précise Paul Jehin. Avec ce journal, on voulait créer une sorte de communauté et développer une relation entre le lecteur et nous. Ces liens sont parfois très forts. Je me souviens du premier décès d’un d’entre eux. C’était presque comme un membre de la famille."

D’autres exemplaires s’en vont également en dehors des frontières de Spa et même de la Belgique. "On en envoie par exemple au Québec", conclut-il.

087/77 14 18 – www.sparealites.be