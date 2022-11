Retour au centre de Verviers réussi pour la Saint-Hubert

La messe, célébrée à 10 h 30, et non sans humour, par le prêtre retraité Alain Schlim, a été suivie par les fidèles mais aussi par les animaux, principalement des chiens, et leurs propriétaires. "Monsieur le Curé a permis aux animaux de rentrer dans l’église, ce qui a contribué à la dynamique de l’événement", note Martine Job, la directrice de l’ASBL. Et a aussi donné lieu à des chœurs d’aboiements plutôt cocasses lors des chants. Connu aussi pour être magicien, Alain Schlim était venu avec son lapin et ses colombes, avec lesquelles il a réalisé un tour en fin de messe.

Vers 11 h 30, une belle file, composée de maîtres avec leurs chiens, leurs chats mais aussi leurs lapins, s’est dessinée sur le parvis de Saint-Remacle afin de recevoir la bénédiction, au son des trompes de chasse. "On voit que les gens ont apprécié", poursuit Martine Job. Elle l’annonce déjà: cette manifestation reviendra bien l’année prochaine.