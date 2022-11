Guénaël Devillet, vous êtes géographe économique et directeur du Segefa, à l’ULiège. Commerces, logements, espaces publics de qualité… En 2022, c’est de tous ces éléments que doivent être composés nos centres-villes pour être au top?

Une ville en général et un centre-ville en particulier, c’est un espace multifonctionnel. Ça veut donc dire qu’il faut beaucoup de fonctions. Un centre-ville, ce n’est pas que du commerce, sinon on se retrouve dans un espace de type centre commercial, comme Belle Île ou autre.

Un centre-ville est multifonctionnel donc il lui faut un cadre, avec des espaces publics intéressants et jolis, mais il faut aussi des fonctions. La fonction commerciale est très importante mais il en faut d’autres. La fonction scolaire par exemple est très importante. À Verviers, garder les écoles au centre est un des facteurs du renouveau parce que les établissements scolaires sont des générateurs de trafic. Pour que le commerce fonctionne, il faut des clients. Et leur origine, c’est toutes les autres fonctions: la fonction scolaire, la fonction administrative, les bureaux, les services.

Comme les professions libérales, par exemple ?

Les professions libérales, les mutuelles, les petits centres de santé, l’hôpital, qui reste ancré dans la ville même s’il n’est pas dans le centre. Plus vous exurbanisez les fonctions, moins vous avez de trafic et donc de clients potentiels.

Il ne faut pas oublier non plus que le client de base, c’est l’habitant. C’est pour ça que pour les centres-villes, il faut des logements de qualité et variés en termes de taille, de niveau de gamme. Il faut des logements neufs mais aussi des rénovés.

Une des chances des centres-villes pour le futur, c’est que la Région wallonne a maintenant bien compris et calé les choses sur le développement des périphéries. On va vraiment vers un ralentissement du développement périphérique et des localisations qui sont 100% liées à la voiture. Les centres-villes ont souffert depuis des années parce qu’il y avait une concurrence un peu déloyale avec la périphérie. Verviers, mais aussi les centres-villes en général, va pouvoir rebénéficier de ce potentiel, de cette demande qui doit se faire au centre-ville. Plus le centre est multifonctionnel et diversifié, plus il pourra rebondir. Si vous n’avez qu’une fonction et qu’elle est malade, c’est l’ensemble qui sera malade. À Verviers, il y a des chancres, des friches, qui sont aussi des opportunités foncières. Si vous bloquez la possibilité d’investir en périphérie et que vous dites que c’est en ville que l’investissement sera facilité, des investisseurs, il y en aura.

Donc, l’idée «centre-ville = commerces uniquement», il faut l’oublier.

Oui. Un centre-ville est multifonctionnel. On ne recrée pas un centre-ville en créant un centre commercial.

On pense alors au projet City Mall qui est sur la table depuis des années. C’est un projet qui pourra aider Verviers, sachant qu’on en parle depuis plus de 20 ans ?

Le projet initial de 30 000 m2 était mort-né. On le dit depuis des années. Maintenant, on peut comprendre que ça donne envie de voir des investisseurs s’intéresser de la sorte à un centre-ville. Je crois qu’il y a aujourd’hui la possibilité de développer un projet à cet endroit et qui peut apporter des choses à Verviers: du commerce, mais aussi des bureaux, des logements. Ça ne sert à rien de créer une forteresse hermétique au centre-ville. Ce qu’il faut, c’est recréer une partie de la ville. Il faut se connecter à la ville existante et recréer des rues, des flux, qui complètent le centre-ville. Il faut reconstruire le centre-ville. Et je dis bien un centre-ville, pas un centre commercial.

Verviers a énormément souffert ces dernières années. Qu’est-ce qui manque à son centre pour fonctionner ?

Il faut des investissements. On est arrivé à un stade, après l’ensemble des calamités, où il n’y a pas moyen de faire pire. Et là justement, le projet de centre commercial a fait moins que plus, parce qu’il y a eu une telle incertitude que même des enseignes qui fonctionnaient se sont retirées. Il faut retrouver une stabilité pour diminuer les risques et investir de manière concomitante. On a eu le centre commercial qui ne s’est pas fait et qui a dégradé le centre-ville ; puis, il y a eu Crescend’Eau qui s’est développé et qui a repris une partie du potentiel du centre-ville. Donc, désinvestissement dans le centre-ville avec 1/3 de commerces vides, et puis voilà les inondations. On est passé à 40% de commerces vides. Difficile de faire plus bas.

Ces cellules vides, c’est assez affolant… C’est typique de Verviers ou c’est partout pareil ?

Verviers, c’est le taux de cellules vides le plus haut de Wallonie mais les grands centres-villes de manière générale souffrent énormément. Maintenant, avec tout ce qui s’est passé, on se dit que 40% de cellules vides, ça veut dire 60% qui ont résisté et ça, c’est quand même impressionnant. C’est la preuve qu’il y a des indépendants dynamiques, des figures fortes, et pour un centre-ville, c’est très important d’avoir des indépendants dynamiques parce qu’ils apportent une spécificité au commerce. Alors, oui, il faut des enseignes internationales car les jeunes générations sont souvent tournées vers les marques mais il faut aussi des indépendants dynamiques. Et là-dedans, il faut des commerçants mais aussi des créatifs. Et c’est un gros point positif à Verviers. On l’a vu quand on a travaillé pour la Ville, pour le hub créatif. On a mis autour de la table des créatifs de Verviers, ils se sont mobilisés et ils ont créé le CRC, le Centre de ressources créatives, sur le modèle de celui qui avait été mis sur pied à Liège. Donc, non seulement on a des commerçants dynamiques mais on a aussi une base de personnes créatives qui sont là pour le centre-ville et qui veulent faire des choses. On a des jeunes pousses qui sont là, avec un terrain certes en friche, mais qui demandent des investissements. Quand on regarde le plan de Verviers, on a les deux places et tout autour, on a des projets: l’ancien C & A et le Grand Bazar – à voir si les projets seront financés par l’Europe – ; il y a entre les deux places le centre de gravité de l’hypercentre où il y a des choses à faire ; et puis, il y a le projet City Mall qui ne peut pas rester en friche. Le rebond pourra se faire si ces investissements se font mais ce ne sera pas sur une année, c’est clair.

Mais c’est parfois difficile de se dire que les choses prennent du temps.

Bien sûr que ça prend du temps. Et pour certains projets, ça a pris de temps d’ailleurs. Maintenant, imaginez si vous aviez eu un centre commercial à moitié rempli, qui aurait recouvert la Vesdre, et un centre-ville complètement mort… Ça n’aurait pas été intéressant pour la ville. Autant en être où on en est aujourd’hui avec la possibilité de reconstruire et de faire des éléments plus fonctionnels, plus ouverts, avec la rivière qui est reconquise, des promenades le long de l’eau… Donc augmenter le cadre de vie.

«C’est comme ça que les villes se débanaliseront»

Aujourd’hui, les ingrédients d’une bonne vie commerciale, c’est quoi ? Des grandes enseignes uniquement ou que des petits indépendants ?

Ça doit être diversifié. En lien avec le cadre de vie, il faut un Horeca attractif ; un mix entre des indépendants dynamiques et des enseignes nationales ou internationales, avec une diversité de produits (vêtements, chaussures, déco…) ; et se connecter avec les créatifs, pour proposer des produits créés sur place, qu’on ne retrouvera nulle part ailleurs. C’est comme ça que les villes se débanaliseront.

Il faut donc de tout.

Oui, surtout dans un centre-ville. Là, on parle beaucoup des éléments qui vont attirer les flâneurs, qui vont agrandir la zone de chalandise, mais il faut aussi garder une notion de desserte, c’est-à-dire de pouvoir proposer l’ensemble des services aux habitants eux-mêmes. Pour regagner des habitants, il faut leur permettre d’avoir, dans un rayon de 10-15 minutes à pied, l’ensemble des produits dont ils ont besoin. On va quand même vers des temps où l’utilisation de la voiture va diminuer. Il y a toute une série d’achats, de services, de loisirs, d’activités qui vont se refaire dans les villes, à pied ou à vélo. Une attractivité naturelle va se refaire vers les centres-villes mais il faut que ces centres proposent tout. C’est l’enjeu: proposer aussi des réponses aux besoins des personnes qui vont habiter ou réhabiter en ville.

Le commerce en ligne qui s’est développé durant la crise Covid, ça peut devenir une plaie pour nos centres-villes ?

L’e-commerce ne va pas tuer le commerce en ville mais il le modifie. On n’aura plus autant de commerces de vêtements de manière générale par exemple, mais on en aura toujours. C’est comme le cinéma et le home vidéo. Il y a moins de personnes dans les cinémas mais il y en a toujours car l’expérience, le fait d’être ensemble, ça compte aussi. Pour les commerces physiques, c’est pareil. Il y aura toujours cette envie de voir les produits, de les toucher. On a un mouvement aussi de l’e-commerce qui fait que vous commandez beaucoup mais que vous retournez aussi beaucoup de produits, donc ça a des coûts. Il y a une bulle de logistique qui ne va pas continuer à ne rien coûter. Donc les coûts vont s’équilibrer.

Le fait de sortir ensemble, entre copines, et de flâner, ça restera toujours. C’est pour ça qu’il faut énormément de diversité en termes de commerces et bien intégrer tous les aspects multifonctionnels qui vont faire qu’un centre-ville fonctionne et vit.