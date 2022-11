Covid Safe Ticket et grève pour tous…

Lors de diverses recherches pour la foire Saint-Léonard de Herve (et non la foire Saint-Hubert, comme nous l’ont communiqué, il y a peu, les services du TEC en détaillant la déviation de la Ligne de bus 138), nous sommes tombés sur un lien mentionnant la foire le 6 novembre 2022 (comme chaque Saint-Léonard), dans les rues de Herve (comme toujours) mais avec un horaire erroné et, surtout, le Covid Safe Ticket obligatoire.

On a presque frémi ! Heureusement, il s’agissait du lien de 2021…

Une époque pas si lointaine où nos libertés individuelles ont été réduites à peau de chagrin pour préserver la santé des plus fragiles qu’un défaut de prévoyance a exposé à un virus qu’on souhaiterait ne plus jamais nommer.

Kif-kif bourricot

La CSC a placardé à Verviers des affiches appelant à la grève générale, le mercredi 9 novembre 2022. L’affiche disposée au Pont aux Lions, dans le centre de Verviers, l’a été juste en face de la FGTB.

Un hasard ?

Bon, ben, comme c’est une grève générale en front commun, ça ne devrait guère poser de problème syndical…