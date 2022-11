Deux ans de prison requis contre une Theutoise pour tentative de meurtre

Plus tard, elle a expliqué que l’homme l’avait menacée avec le couteau et qu’elle était parvenue à la retourner contre lui. Dans une ultime version, elle reconnaissait l’avoir menacé avec le couteau, et il se serait appuyé contre la lame avec la volonté de mourir.

Pour le parquet, la tentative de meurtre est établie vu l’arme choisie, un couteau en céramique avec une lame de 20 cm, mais aussi l’endroit de la blessure, dans la zone du cœur. Même si la victime ne s’est pas constituée partie civile et que les deux parties sont à nouveau en couple, le ministère public réclame une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire. Du côté de la défense, on conteste l’intention homicide et on souligne que seuls deux points de suture ont été nécessaires. L’avocat a réclamé une suspension du prononcé.

Jugement le 2 décembre.