Le 12e /13e de Ligne en entraînement au combat en jungle en Guyane

Un détachement de 120 personnes s’est envolé la semaine dernière de l’aéroport militaire de Melsbroek à destination de Cayenne. De là, ces militaires ont gagné le quartier Commandant Forget à Kourou, qui abrite le 3e régiment étranger d’infanterie (3 REI), une unité de la Légion étrangère, pour une période d’acclimatation de quatre jours.

Lundi a débuté la phase d'"aguerrissement" au Centre d’entraînement en forêt équatoriale (CEFE) installé à Régina, au nord-est de la Guyane, le seul territoire français d’Amérique du Sud. Elle se déroulera jusqu’au 11 novembre, a-t-on précisé de source militaire à l’agence Belga.

Suivront ensuite "douze jours de combat en jungle" au CEFE, du 14 au 25 novembre. Le camp de base, où se déroule une partie de l’instruction s’étend sur 150 hectares mais les unités en stage évoluent dans une zone d’environ 900 hectares autour du camp.

L’exercice se terminera par une période de synthèse au CEFE, du 28 au 30 novembre, avant un retour à Cayenne, puis en Belgique début décembre.

C’est la première fois qu’une unité belge se rend en Guyane pour participer à un tel entraînement en conditions tropicales, alors que ce département-région d’outre-mer (DROM) va rentrer dans la "petite saison des pluies", qui s’étend de la mi-novembre à fin février.

"L’objectif est de les familiariser au combat et à la survie dans un milieu méconnu, type jungle. L’entraînement est aussi bien physique que psychologique et a pour but de permettre au soldat de se dépasser aussi bien individuellement que collectivement", a-t-on expliqué de source militaire.

Le 12/13e bataillon de Ligne est l’un de cinq bataillons de manœuvre de la brigade motorisée. Il aurait dû participer l’an dernier à une mission au Mali, au sein de l'(ex)-opération anti-terroriste française Barkhane, qui avait été annulée.