Welkenraedt : enquêtez avec Boudin et Boudinette

Boudin et Boudinette vous proposent de partir enquêter avec eux jusqu’au dimanche 6 novembre 2022. Deux meurtres ont été commis respectivement à Henri-Chapelle et Welkenraedt, deux balades (d’environ 3 et 6 kilomètres) permettent ainsi de rassembler les indices pour trouver, comme dans le jeu bien connu, l’arme, le lieu et le coupable. "Il y a quinze balises et, à chacune, il y a un petit jeu, une devinette, une charade, un rébus, un petit mot croisé pour éliminer au fur et à mesure l’arme du crime et des QR Codes audio pour éliminer les lieux et les suspects", explique Aurore Neyken, pour le Royal syndicat d’initiative de Welkenraedt.