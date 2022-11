Toussaint: les familles de la région verviétoise sont nombreuses à fleurir les tombes de leurs proches

À Verviers, Dison ou encore Welkenraedt, les chrysanthèmes et autres gerbes coloraient les allées où les visiteurs étaient nombreux à se croiser, habillés bien légèrement pour la saison.

Le vent était cependant bien présent pour rappeler la date, en particulier à Verviers et Dison où les sépultures trônent sur les hauteurs. Les traditionnels marrons chauds étaient heureusement présents à la porte de Stembert, au cimetière de Verviers.

Du côté de Welkenraedt, c’étaient les membres l’association "Le temps de vivre", qui vient en aide aux plus de 60 ans, qui se sont relayés ce mardi pour faire la quête. "Chaque année, on récolte de l’argent à la sortie du cimetière, avant on appelait cela le tronc des vieillards", glisse une bénévole. Au vu de l’accueil des visiteurs, la démarche semble bien connue des Welkenraedtois.

Signe que cette tradition tient encore à cœur à de nombreuses personnes, les tombes qui n’avaient pas été fleuries dans nos cimetières ce mardi 1er novembre 2022 étaient bien rares. De plus, les enfants de tout âge étaient nombreux car il s’agit aussi d’une occasion pour se retrouver en famille.