Jalhay: 21 champagnes à déguster au dixième salon du genre

Le visiteur pourra déguster pas moins de 21 champagnes choisis dans plusieurs caves de la région champenoise, chez des petits producteurs, "permettant aux visiteurs de découvrir des breuvages méconnus mais de grande qualité". En guise d’exemple, seront entre autres proposés de la Maison Chayoux le très prisé Brut Pure Tradition, un Brut Pure Passion Rosé, un Brut Pure Excellence, le Jubilé Millésime 2009 et le Pur Nectar. La Maison Philbert présentera son Champagne "Invitation", le Mont Thibé ou encore un demi-sec et un Grand Cru Répertoire extra-brut. De la Maison Lequien proviendront un Rosé de saignée, un Blanc de Blancs, un Blanc de Noirs etc. Aussi, "un champagne attisera la curiosité: la Cuvée Originale Brut Prudhomme, faite de raisins cultivés selon des méthodes alternatives et les rythmes de la nature". Une petite restauration sera proposée par le restaurateur Tommy Willot. Un événement organisé au profit des œuvres que le Lions Club soutient.

Avec une carte à 15 €, le visiteur pourra déguster quatre champagnes de son choix et se verra offrir une flûte gravée. Un dîner champagne est aussi organisé le samedi soir ou un brunch le dimanche (infos 0475 89 02 59 ou reservation@lions-limbourg.org). Les champagnes pourront être commandés sur place ou à l’adresse mail en question avec paiement au compte BE82 8601 1210 1868.

Samedi de 15 à 21h et dimanche de 10h30 à 15h.