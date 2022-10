Trois projets pour 100 nouvelles places en crèche, à Dison

1. Une deuxième crèche "Les Petits Loups" derrière le Lidl Le premier projet et pas des moindres serait de construire une deuxième crèche communale de la même capacité que la première (soit 34 places) sur le terrain derrière le supermarché Lidl, rue Pisseroule. "Il s’agirait alors d’un partenariat public-privé, détaille Véronique Bonni, la bourgmestre. Le privé érigerait le bâtiment et la Commune en serait locataire. Un dossier monté par la crèche"Les Petits Loups"avec une position géographique stratégique "près des arrêts de bus, super facile d’accès", ajoute l’échevine.

2. Une crèche d’entreprises aux Plenesses Deuxième dossier, porté par le Plenesses Club ( NDLR: il regroupe 60% des sociétés implantées dans le zoning et compte un peu plus de 100 membres), c’est celui de construire une crèche dite majoritairement "d’entreprises", la qualifie Véronique Bonni. À destination donc (mais pas que) des enfants de parents actifs dans ces sociétés. La commune disposant d’un terrain près de l’école du Centre, à quelques encablures du zoning, elle accepterait de le mettre à disposition du Plenesses Club pour y créer une crèche de 56 places. "Un beau projet dans la mesure où il n’existe actuellement aucune structure d’accueil sur Andrimont, rappelle Stéphanie Willot. Et sa proximité avec l’établissement scolaire permettrait une continuité dans les parcours des enfants."

3. Doubler la capacité de la halte d’accueil de la Régie des quartiers Enfin, à plus petite échelle, la Régie des quartiers Havre-Sac – à travers sa responsable Véronique Nicolas –, a monté un dossier pour doubler la capacité de sa halte d’accueil Kilis Kids rue d’Andrimont. L’idée serait de déménager le magasin de seconde main "Second Life" et d’y aménager sept places d’accueil supplémentaires. "Un projet qui permettrait de toucher un public plus défavorisé", commente la bourgmestre.