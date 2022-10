Malmedy: un calendrier collector pour le Royal Club Wallon

En septembre 1897, cinq jeunes Malmédiens révoltés par la volonté de germanisation de la Wallonie prussienne décident de fonder le Club Wallon. Grâce à l’abbé Pietkin, le Club voit officiellement le jour le 19 janvier 1898. 125 ans plus tard, les héritiers de ces précurseurs décident de marquer le coup en éditant un nouveau calendrier. Monique Lebrun, responsable de la commission composée de Josette Lentz, Charles Crasson, Jacky Lodomez et Marie-Claire Bughholtz, en explique la genèse. "Il y a 5 ans, nous avions déjà édité un calendrier. À l’occasion de l’anniversaire qui se profile, nous avons décidé d’en éditer un grand modèle avec des photos de Malmedy, qu’elles soient anciennes ou nouvelles. Chaque mois est illustré par différentes images qui évoquent soit une fête folklorique, soit une activité locale. Au mois de juin, c’est la Saint-Jean et la Saint-Pierre, au mois de novembre, l’automne et la Saint-Martin. Je remercie tous les photographes et les collectionneurs pour leur disponibilité et le cadeau qu’ils nous ont fait en offrant ces merveilleuses images.