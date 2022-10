La fête de la Saint-Hubert, à Aubel : des cavaliers toujours plus nombreux

À Aubel, on ne compte plus le nombre d’éditions de la Saint-Hubert. Les festivités font partie du calendrier depuis plus de quatre siècles. Elles reviennent une nouvelle fois ces 5,6 et 8 novembre 2022 avec tout d’abord la journée du cheval de trait le samedi et son concours (entre 9h et 12h et 14h et 17 h), organisée par le Stud-Book du cheval de trait ardennais. Plus tard dans la journée, ce seront la foire et la kermesse qui prendront le relais (les forains sont présents aussi le dimanche). Mais le grand moment du week-end c’est la bénédiction du dimanche matin. Après la grande messe, sonnée par les trompes du Duché de Limbourg, le cortège équestre s’élancera de la locomotive de la rue de la Station vers midi pour recevoir la bénédiction du prêtre place Ernst. Le nombre de cavaliers présents à l’événement est toujours croissant selon Jacques Scheen, président de la Société royale Saint-Hubert depuis une dizaine d’années: "Toutes les années, on remet des médailles aux cavaliers, on est toujours limite, si pas trop court ! Le succès reste. On est autour des 300 participants." Ceux-ci proviennent bien sûr des manèges de la région, mais aussi de plus loin. "Les amateurs de chevaux connaissent l’endroit et le rendez-vous. Ils viennent vraiment de partout, il y a même un groupe d’Allemagne, d’Aix-la-Chapelle, des habitués", note le président qui a du mal à identifier les ingrédients de ce succès. "Est-ce l’endroit qui fait que… Il y a toujours plein de gens à Aubel avec le marché le dimanche, imaginons que là-dedans il y a des amateurs de chevaux, ils prennent le temps de venir à cheval ce dimanche-là et ils profitent d’une belle journée !" Mais les petits animaux de compagnie sont bien sûr également les bienvenus.