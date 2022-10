Cet automne, la plus grande compétition internationale des métiers devait avoir lieu à Shanghai, en raison des mesures sanitaires, la compétition a été adaptée.

Une "Special Edition" s’est organisée pour permettre à tous les jeunes sélectionnés de montrer leurs compétences devant un jury à l’international.

WorldSkills, ce sont 62 compétitions de métiers qui sont organisées dans 15 pays et régions, entre le 7 septembre et le 26 novembre.

John Wiesemes en pleine action durant le concours WorldSkills. ©� Frank Erpinar 2022

John, lui, a concouru dans la catégorie "Technologie Automobile". Le jeune homme de 21 ans a été aidé dans sa préparation par son Expert Philippe Kever. "John s’est préparé durant un an tant physiquement et techniquement que mentalement", explique-t-il. Le participant a eu l’occasion de se roder un peu avant le concours chez un concessionnaire automobile sur les hauteurs de Malmedy. Mais ce n’était pas son premier concours avec WorldSkills, "il a commencé les présélections en 2020. Et il a déjà été médaillé d’or au niveau national l’année dernière ", détaille son Expert.

C’est face à 24 concurrents venus du monde en entier qu’il s’est mesuré et a remporté la médaille d’Excellence, inattendue pour le jeune homme, il y a encore quelques jours. "La médaille d’Excellence, c’est ce qui se rapproche le plus du podium. Il faut vraiment être très proche des médaillés pour l’obtenir ", précise Philippe Kever.

Cette année, les candidats étaient aux coudes à coudes, "c’est exceptionnel, il y a eu 4 médailles d’or, tellement la différence était minime entre les candidats cette année ".

En effet, depuis 2011, il accompagne les candidats belges dans la catégorie Technologie Automobile et s’étonne de cet unique podium regroupant 4 candidats. Il nous glisse aussi que la médaille d’Excellence n’est pas remise chaque année, c’est donc un honneur pour notre compatriote.