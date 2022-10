À cause de sa fréquence. D’abord, les pathologies démentielles dans leur ensemble sont importantes et dans ces pathologies, celles de type Alzheimer sont manifestement les plus fréquentes et celles qui font le plus peur.

Alzheimer, pourquoi ce mot est-il si effrayant, en effet ?

Parce que, pour toute une série de raisons, on oriente souvent la description à des stades avancés de la pathologie alors que, comme le projet de la Fondation Recherche Alzheimer l’explique bien, on pense que la maladie commence nettement plus tôt que les symptômes. Probablement 15 ans, voire 20 ans avant.

C’est là que tout change, quand on a cette notion de temps. Comme pour de nombreuses pathologies, c’est se dire que les choses commencent probablement bien avant qu’on ne le pense, et c’est à ce moment-là qu’il faut essayer d’avoir des mesures préventives pour éviter la suite.

En Belgique, on compte 220 000 personnes qui souffrent de démence, dont 140 000 sont atteintes d’Alzheimer. Qu’est-ce qui fait la différence entre un Alzheimer et les autres formes de démence ?

Le plus facilement parlant, une démence, c’est un symptôme. La démence, pour nous, ce n’est pas un terme comme les juristes pourraient l’employer, c’est avoir des difficultés cognitives qui perturbent les activités quotidiennes.

À partir de là, il faut se demander si on veut en savoir plus. Veut-on chercher quelle est la pathologie sous-jacente à ces difficultés ? Si on la cherche, on va récolter une série d’arguments, via des examens supplémentaires, et, le plus fréquemment, ça peut être une maladie d’Alzheimer. Mais on peut très bien se contenter de donner un diagnostic, sans examen supplémentaire, parce qu’on peut déjà proposer telle ou telle chose pour le quotidien.

Si on veut préciser la pathologie sous-jacente à une symptomatologie, jusqu’où va-t-on dans les examens et qu’est-ce qu’on utilise comme biomarqueurs ? Et si on va de plus en plus loin dans leur utilisation, est-ce que le fait d’en savoir plus va changer quelque chose ? Ça a toute son importance car on aura par exemple la discussion de la génétique et des antécédents familiaux. Se pose alors la question du «jusqu’où veut-on savoir ?». Aller plus loin, qu’est-ce que ça va changer par rapport à ce qu’on peut proposer en termes de prévention, peu importe la forme de difficulté cognitive ?

La maladie d’Alzheimer a été découverte en 1906. Elle a donc évolué et livré certains secrets. Ces dernières années, quelle a été l’avancée majeure sur la maladie ?

C’est le grand changement de concept qui est devenu un concept basé sur un biomarqueur. On sait depuis le début que la maladie d’Alzheimer, d’un point de vue neuropathologique, quand on fait des coupes de tissus, est caractérisée par des protéines anormales. On sait que ces protéines anormales, c’est la protéine amyloïde et la protéine tau.

Avant, le diagnostic, on l’avait uniquement à l’autopsie, en visualisant ces anomalies sur lesquelles toutes les études ont été fondées. La grande nouveauté, ça a été de changer ce concept en mesurant ces protéines anormales du vivant de la personne, par au moins deux techniques: la tomographie par émission de positons (NDLR: c’est une méthode d’imagerie médicale) et la ponction lombaire. Aujourd’hui, dans le présent, et pour l’avenir, on en arrive à la recherche sur les prises de sang, avec la question: n’aurait-on pas des outils tellement performants qu’on serait capable de doser tout ça dans une prise de sang ?

Au fil du temps, le concept a donc changé et on a pu constater d’autres choses sur certaines personnes, notamment des personnes centenaires qui avaient plein d’amyloïdes dans leur cerveau et qui n’étaient pas démentes. Pourquoi ? Parmi les recherches que nous faisons avec la Fondation Recherche Alzheimer, il y a cette question des protéines qui s’accumulent mais ne donnent pas d’anomalies. Pour y répondre, on travaille notamment sur la fonction des synapses, soit les connexions entre les neurones. On se dit que si les synapses sont assez fortes pour résister aux protéines qui s’accumulent, sans être abîmées, probablement que ces personnes vont pouvoir résister, faire de la plasticité cérébrale, avoir une réserve cognitive. Donc la présence de ces protéines anormales ne conduira pas forcément à une démence.

Vous êtes la voix et le visage de la campagne médiatique de la Fondation Recherche Alzheimer. En quoi la recherche est-elle cruciale ?

Parce qu’on n’a pas encore complètement compris comment des protéines peuvent être nécessaires et comment, à un moment, leur métabolisme va être perturbé pour qu’elles deviennent pathologiques. Quand elles le deviennent, comment se fait-il que dans certains cas elles vont atteindre des grands circuits et, dans d’autres, on va être capable d’utiliser ces circuits et ne pas développer de maladie. Comment est-ce qu’on pourrait, en ayant compris ça, avoir une médecine préventive ? C’est le but car une fois que la symptomatologie est là, on peut proposer des traitements.

Des traitements symptomatiques existent mais la maladie demeure incurable.

Pour le moment. La recherche vise à arriver à un traitement qui peut modifier la pathologie. Actuellement, on a des traitements qui vont moduler la symptomatologie. On prend donc en charge des symptômes ou des syndromes. C’est notamment pour ça qu’on a créé des cliniques de la mémoire car plus on en parle, plus on va pouvoir faire des diagnostics corrects, avec des bilans neuropsychologiques complets, mais aussi faire des diagnostics différentiels, en disant que dans certains cas, pour certaines difficultés cognitives, c’est dû à de l’anxiété, de l’inattention, la prise de médicaments…

Il n’y a donc pas toujours de raison de penser à une pathologie. C’est pour ça qu’on peut proposer certaines approches non médicamenteuses, comme la réhabilitation cognitive qui utilise les capacités maintenues pour venir en aide aux capacités perdues ou en difficulté. C’est une autre manière de dire qu’on peut arriver au même résultat par plusieurs chemins. On ne se rend pas encore compte de la multiplicité des possibilités et plus tôt on les propose, mieux c’est. Et puis, il y a aussi certains médicaments symptomatiques qui vont permettre d’être plus attentif, de mieux se concentrer. Et il ne faut pas les écarter complètement puisque les médicaments qui vont modifier la pathologie sont, eux, encore à l’état de recherche.

«C’est ensemble qu’on pourra apporter la meilleure description»

Comment, par rapport aux premiers symptômes, les proches peuvent-ils servir d’alerte ?

L’idée, c’est d’avoir une ouverture d’esprit dans la discussion, partant du principe que c’est suffisamment important. Et ça peut aller dans les deux sens. On a des stades débutants avec ces plaintes subjectives basées sur le «j’ai l’impression que…», et si les proches disent «maintenant que tu le dis, c’est vrai que…», c’est très important. Cela permet de partager, quelques fois de banaliser, ou alors de se demander ce qui a bien pu se passer. C’est aussi important qu’un accompagnant vienne à une consultation car il va pouvoir apporter des précisions, des indications. On en revient à la question des domaines touchés par les difficultés ou ceux qui sont préservés. C’est ensemble qu’on pourra apporter la meilleure description, qu’on pourra définir la meilleure attitude à tenir. Par la suite, il faudra aussi avoir une compréhension des mécanismes de la mémoire, tant par la personne elle-même que par son entourage, car si on n’adopte pas les bons mécanismes, on ne va jamais s’en sortir.

Est-ce que de l’impuissance peut se faire sentir chez les proches ?

Bien sûr et c’est la raison pour laquelle il faut savoir pondérer, en disant qu’un retour à la stricte normalité est difficile, mais il faut donner des pistes positives. Veut-on dire que son proche le fait exprès avec ses oublis, son manque d’attention – ce qui met de l’huile sur le feu et n’arrange rien du tout – ; ou va-t-on plutôt se demander ce qu’on peut faire pour adapter son comportement ?

Que ce soit pour la personne qui développe des symptômes de démence ou son entourage, ce n’est pas une maladie facile à vivre.

Absolument. Maintenant, il n’y a pas beaucoup de maladies qui soient agréables à vivre tous les jours. Mais c’est une maladie comme il y en a d’autres donc mieux on se renseigne et plus on essaye d’avoir le meilleur comportement, plus on en retire l’impression de se dire qu’on fait ce qu’on peut. Et parfois, faire ce qu’on peut est ce qui permet de bien équilibrer les choses.

C’est une maladie comme les autres, oui, mais comme pour les autres maladies, si on ne prend pas le problème à bras-le-corps, ce sera pire.

Voilà. C’est pour ça que c’est important d’en parler tôt, et, dans la recherche, de faire de la prévention pour avoir moins d’évolution vers un stade sévère, avec une dépendance trop importante. Il ne faut pas non plus culpabiliser car, parfois, la maladie est quand même plus forte que nous. Mais s’adapter au mieux, c’est le grand but à poursuivre.